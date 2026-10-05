Juodpusis prabilo po dramatiško pralaimėjimo: „Konspiracijų teorijų galime prisigalvoti daug“

Po papildomo raundo teisėjai pergalę skyrė I. Pauliukevičiui. Toks sprendimas neįtiko arenoje susirinkusiems sirgaliams – iškart po jo pasigirdo garsus švilpimas.
Po kovos M. Juodpusis pripažino, kad dvikovos pabaiga susiklostė ne taip, kaip planavo jo komanda.
„Po kovos jaučiuosi labai gerai. Aišku, buvo momentas, kai buvo liūdna pasidarę, bet šiaip džiaugiuosi kova. Viskas kaip ir pavyko, ką planavome su komanda, tik pati pabaiga buvo ne tokia, kokios tikėjomės. Toks jau tas sportas – vienas smūgis gali nemažai ką pakeisti. Aišku, tuo metu jau ir nuovargis buvo nemažas.
Tokios klaidelės tik padeda mums augti. Manau, kad kitą kovą tiek jis gerai pasirodys, tiek aš dar labiau pasitempsiu, tad jums bus tik smagiau.
Pasiūlymų iš UTMA jau gavau ir ten dar tikrai kovosiu, kai sugis ranka. Reikia viską normaliai išsigydyti ir atlikti reabilitaciją, kad nebūtų vėl taip, kaip čia po pirmo smūgio“, – sakė M. Juodpusis.
Kovotojas taip pat pakomentavo teisėjų sprendimą.
„Laimima tada, kada teisėjas pakelia tau ranką. Konspiracijos teorijų galime prisigalvoti daug, o kaip ten yra iš tikro – niekas nežino“, – teigė kovotojas.
Vis dėlto M. Juodpusis neatmetė galimybės ateityje dar kartą susikauti su I. Pauliukevičiumi.
„Kitą kartą pasistengsime įtikinti ir teisėjus“, – šmaikščiai užbaigė M. Juodpusis.
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