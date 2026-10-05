Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Juodpusis prabilo po dramatiško pralaimėjimo: „Konspiracijų teorijų galime prisigalvoti daug“

2026-10-05 13:13 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 13:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre dramatišką pergalę iškovojo Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA).  Iki pat trečiojo raundo pabaigos kovą kontroliavo Modestas Juodpusis (1-3 UTMA). Vis dėlto paskutinėmis raundo sekundėmis I. Pauliukevičius pataikė tikslų smūgį ir pasiuntė varžovą į nokdauną. Tai leido jam trečiąjį raundą laimėti 10:8 ir išlyginti bendrą kovos rezultatą – 28:28. Dėl to nugalėtoją teko išsiaiškinti papildomame raunde.

Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (9)

Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre dramatišką pergalę iškovojo Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA).  Iki pat trečiojo raundo pabaigos kovą kontroliavo Modestas Juodpusis (1-3 UTMA). Vis dėlto paskutinėmis raundo sekundėmis I. Pauliukevičius pataikė tikslų smūgį ir pasiuntė varžovą į nokdauną. Tai leido jam trečiąjį raundą laimėti 10:8 ir išlyginti bendrą kovos rezultatą – 28:28. Dėl to nugalėtoją teko išsiaiškinti papildomame raunde.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis (09.26)

Po papildomo raundo teisėjai pergalę skyrė I. Pauliukevičiui. Toks sprendimas neįtiko arenoje susirinkusiems sirgaliams – iškart po jo pasigirdo garsus švilpimas.

REKLAMA
REKLAMA

Po kovos M. Juodpusis pripažino, kad dvikovos pabaiga susiklostė ne taip, kaip planavo jo komanda.

„Po kovos jaučiuosi labai gerai. Aišku, buvo momentas, kai buvo liūdna pasidarę, bet šiaip džiaugiuosi kova. Viskas kaip ir pavyko, ką planavome su komanda, tik pati pabaiga buvo ne tokia, kokios tikėjomės. Toks jau tas sportas – vienas smūgis gali nemažai ką pakeisti. Aišku, tuo metu jau ir nuovargis buvo nemažas.

REKLAMA

Tokios klaidelės tik padeda mums augti. Manau, kad kitą kovą tiek jis gerai pasirodys, tiek aš dar labiau pasitempsiu, tad jums bus tik smagiau.

Pasiūlymų iš UTMA jau gavau ir ten dar tikrai kovosiu, kai sugis ranka. Reikia viską normaliai išsigydyti ir atlikti reabilitaciją, kad nebūtų vėl taip, kaip čia po pirmo smūgio“, – sakė M. Juodpusis.

Kovotojas taip pat pakomentavo teisėjų sprendimą.

„Laimima tada, kada teisėjas pakelia tau ranką. Konspiracijos teorijų galime prisigalvoti daug, o kaip ten yra iš tikro – niekas nežino“, – teigė kovotojas.

Vis dėlto M. Juodpusis neatmetė galimybės ateityje dar kartą susikauti su I. Pauliukevičiumi.

„Kitą kartą pasistengsime įtikinti ir teisėjus“, – šmaikščiai užbaigė M. Juodpusis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
Pauliukevičiaus pergalę „Žalgirio“ arenoje pasitiko švilpimas: Juodpusio treneris atskleidė, ką manė po kovos (1)
Ignas Pauliukevičius | „Stop“ kadras
Pauliukevičius prisiminė kovą su Maslobojevu ir įvardino klaidą: „Kad ir kaip ten būtų, vis tiek jaučiau šiek tiek tos pagarbos“

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų