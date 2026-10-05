Simas Polikevičius pasaulio dziudo čempionate Baku nugalėjo italą ir pabėgėlių komandos atstovą

Vyrų svorio kategorijoje iki 66 kg lietuvis po 4 min. kovos dviem „Yuko“ įvertinimais nugalėjo italą Matteo Pirasą. Antrajame rate S. Polikevičius taip pat 4 min. kovėsi su pabėgėlių komandos atstovu Nasrullo Rachmonovu ir įveikė jį vienu „Yuko“ įvertinimu.
Aštuntfinalyje lietuvio žygį užbaigė 2025 m. pasaulio vicečempionas tadžikas Nurali Emomali. Jis per 1 min. 14 sek. pelnė du „Waza-ari“ įvertinimus.
Antradienį į kovą stos Varvara Kuchar (iki 57 kg), o penktadienį – Miglė Dudėnaitė (iki 78 kg).
Čempionate dalyvauja 622 sportininkai iš 93 valstybių.
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