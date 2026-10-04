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Dirkstys po karjeros pabaigos nustebino trenerį: „Čia man?“

2026-10-04 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 20:58
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Po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui karjerą baigęs Dominykas Dirkstys nusprendė aplankyti trenerį Vadimą Gridiajevą ir jam paruošė ypatingą padėką – įteikė UTMA čempiono diržą bei solidžią pinigų sumą.

Dominykas Dirkstys ir Vadimas Gridiajevas | Stop kadras

Po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui karjerą baigęs Dominykas Dirkstys nusprendė aplankyti trenerį Vadimą Gridiajevą ir jam paruošė ypatingą padėką – įteikė UTMA čempiono diržą bei solidžią pinigų sumą.

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D. Dirkstys socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu iš susitikimo su treneriu. Jame matyti, kaip kovotojas V. Gridiajevui įteikia čempiono diržą ir pinigų paketus, kuriuose buvo po 10 ir 20 eurų kupiūras.

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„Į ringą lipdavau aš vienas, o visą kelią ėjome kartu. Noriu padėkoti, kad padėjote man tapti geresniu kovotoju, geresniu žmogumi. Padėsiu jums, kuo galėsiu. Lieku dėkingas visą gyvenimą“, – treneriui sakė D. Dirkstys.

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V. Gridiajevas atrodė kiek nustebęs tokia buvusio auklėtinio dovana.

„Čia man? Ačiū tau“, – tarė treneris, paspaudė D. Dirksčiui ranką ir jį apsikabino.

D. Dirkstys taip pat atvirai įvardijo, kam skyrė UTMA čempiono diržą.

„Šitas diržas žmogui, kuris padėjo man jį iškovoti. Ačiū, treneri, už pamokas ringe ir už jo ribų. Karjera baigiasi. Pagarba ir dėkingumas visam gyvenimui“, – prie vaizdo įrašo parašė kovotojas.

Nors D. Dirkstys apie karjeros pabaigą jau yra paskelbęs, tačiau iš UTMA reitingų jis dar neišbrauktas ir oficialiai tebėra čempionas.

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