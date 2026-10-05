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Brigita Gustaitytė – Europos absoliučios svorio kategorijos karatė čempionė

2026-10-05 12:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 12:08
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Rygoje pasibaigusiame Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanką Stefanovą Popovą.

Brigita Gustaitytė (Edvino Ivanovo nuotr.) | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (7)

Rygoje pasibaigusiame Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėtoja tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanką Stefanovą Popovą.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos pilno kontakto karatė čempionatas

Pakeliui į finalą Pasaulio ir Europos čempionė nugalėjo Lenkijos atstovę Rožą Stanko, vengrę Henriettą Gergely, ukrainietę Anną Izdebską ir tautietę Anetą Meškauskienę.

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Lemiamoje kovoje B.Gustaitytės laukė viena iš tituluočiausių Europos kovotojų bulgarė Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4:0.

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Po turnyro B. Gustaitytė padėkojo kitoms Lietuvos kovotojoms, kurios gerokai išvargino jos oponentę. Aštuntfinalyje bulgarei reikėjo gerokai pavargti kaunantis su Paule Lavrinočiūte, o pusfinalyje atiduoti visas jėgas privertė Marija Sekunda. Pastarojoje kovoje nė vienai sportininkai nepavyko nieko įrodyti ant tatamio nei per pagrindinį kovos laiką, nei per du pratęsimus. Tuomet čempionatuose be svorio kategorijų sportininkės keliauja ant svarstyklių ir esant didesniam nei 8 kg svorio skirtumui pergalė atitinka lengvesnei kovotojai. Jei svorio skirtumas būna mažesnis, skiriamas dar vienas pratęsimas. Vis dėlto šį kartą pergalė tokiu būdu atiteko I. Stefanovai Popovai.

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„Turėjome planą visoms galimoms varžovėms, tik nebuvo aišku, su kuo teks susitikti. Finale buvo planai ir kovai su M. Sekunda, ir kovai su I. Stefanova Popova, – sakė čempionė. – Merginos, kurios šiandien kovojo su Ivanka, atakavo jos rankas ir pečius. Viską pradėjo Paulė, pratęsė Mariją, o man teko užbaigti darbą.“

B. Gustaitytė absoliučios svorio kategorijos Europos čempione tapo pirmą kartą, o už pergalę gavo įspūdingo dydžio taurę, aukščiu prilygstančią sportininkės ūgiui.

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„Reikės specialios vietos šiai taurei. Mūsų klube sesers vyras tokioms taurėms daro specialias lentynas“, – šyptelėjo čempionė.

Pusfinalio barjero neįveikusioms M. Sekundai ir A. Meškauskienei atiteko Europos čempionato bronza. Tuo pačiu visos trys Lietuvos sportininkės pelnė ir kelialapius į pasaulio čempionatą.

Europos čempionato metu vykusiame pasaulio čempionato katos rungties atrankos turnyre antrąją vietą ir kelialapį į svarbiausias planetos varžybas pelnė Dominykas Riauba. Klaipėdietis Rygoje įveikė pajėgų ukrainietį Marką Birherį, vengrą Szabolcsą Solteszą, o pusfinalyje 3:2 pranoko puikiai pažįstamą kitą klaipėdietį Niką Kvasį. Finale D.Riauba taip pat 2:3 nusileido dar vienam ukrainiečiui Jaroslavui Kovalčukui.

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„Visada geriau būti tamsiuoju arkliuku, iš kurio niekas daug nesitiki. Tad ir mažiau jaudulio buvo, ir norėjau įrodyti, kad reitingas yra nesvarbus, – kalbėjo prieš varžybas prie favoritų nepriskirtas sportininkas. – Pirma kova buvo su stipriu ukrainiečiu, kuris išvakarėse užėmė 2 vietą jaunimo čempionate, bet laimėjau ją 4:1. Po tos pergalės sakiau, kad be pusfinalio neišeisiu.“

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Trečiąsias vietas šiose varžybose užėmė N. Kvasys ir Rima Barusaitė, tapę pirmais atsarginiais pasaulio čempionato dalyvių sąraše.

Sekmadienį Rygoje taip pat paaiškėjo geriausi Europos jaunimo (iki 21 metų) kovotojai. Čempionų titulus jaunimo kategorijoje iškovojo antrus metus iš eilės šiame turnyre triumfavusi Miglė Sabaliauskaitė, Jonas Stanevičius ir Matas Matonas, o sidabras atiteko Talinai Clavaitei ir Nikoletai Tomaševič. Dar 5 lietuviai pelnė bronzos apdovanojimus.

Išvakarėse vykusiame Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionate Lietuvos kovotojai pelnė po 1 aukso ir sidabro medalį bei 5 bronzos apdovanojimus. Jaunučių ir jaunimo katos rungties varžybose mūsiškiai kartą tapo čempionais bei po 3 kartus – vicečempionais ir trečiosios vietos laimėtojais.

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