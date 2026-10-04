Nyderlandai šventė pergalę prieš Serbiją, Van Dijkas pasiekė 100 rungtynių ribą rinktinėje

A diviziono rungtynėse Nyderlandai 2:1 nugalėjo Serbiją. Antroji pergalė leido jiems pavyti grupėje pirmaujančius graikus.
Pirmajame kėlinyje abi komandos apsikeitė įvarčiais. Teuno Koopmeinerso smūgiui atsaką turėjo Mihajlo Cvetkovičius.
Rungtynių likimą nulėmė po keitimo į aikštę žengęs Joshua Zirkzee. „Manchester United“ puolėjas atsidūrė laiku ir vietoje ir iš arti pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Šios rungtynės buvo įsimintinos Nyderlandų kapitonui Virgilui Van Dijkui. Jis 100-ąjį kartą atstovavo savo šaliai.
Nyderlandų ir Graikijos rinktinės turi po 8 taškus ir pirmauja savo grupėje. Serbai vis dar neturi nė taško.
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