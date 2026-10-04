Portugalija vėl laimėjo ir užsitikrino vietą UEFA Tautų lygos atkrintamosiose varžybose

Ketvirtose A diviziono 4 grupės rungtynėse Portugalija užbaigė tobulą rinktinių langą. Jie 2:1 nugalėjo Norvegiją ir iškovojo ketvirtąją pergalę per tiek pat rungtynių.
Rungtynės portugalams lengvos nebuvo. Būtent norvegai į priekį įsiveržė pirmieji, kai tikslą pasiekė gynėjo Kristofferio Ajero smūgis po baudos smūgio.
Vos po poros minučių portugalai atsakė savo gynėjo įvarčiu. Joao Cancelo pademonstravo savo techniką ir grąžino rungtynėse intrigą.
Po pertraukos pergalę portugalams atnešė puikią formą rinktinėje demonstravęs duetas. Joao Felixas puikiu perdavimu leido Goncalo Ramosui užbaigti ataką dar vienu įvarčiu.
Rungtynes šeimininkai baigė dešimtyje. Dvi geltonas korteles per minutę gavo ir iš aikštės buvo išvarytas Francisco Conceicao.
12 taškų iš tiek pat galimų turintys portugalai užsitikrino vietą Tautų lygos A diviziono atkrintamosiose varžybose.
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