Graikijos rinktinė vėl sustabdė Vokietijos komandą UEFA Tautų lygoje

Ketvirtose A diviziono rungtynėse graikai antrą kartą sustabdė Vokietijos komandą. Šį kartą dvikova baigėsi lygiosiomis 0:0.
Pirmajame kėlinyje graikai iššvaistė savo progą, o Vokietijos rinktinei pavyko pasiųsti kamuolį į vartus. Tiesa, VAR kambaryje atlikta peržiūra lėmė, kad įvartis neįskaitytas dėl žaidimo ranka.
Po pertraukos komandos po kartą išbandė vartininkų budrumą ir įvarčių žiūrovai neišvydo.
Graikijos rinktinė (8 taškai) ir toliau išlieka nepralaimėjusi ir pirmauja 2 grupėje. Vokietijos rinktinė (5 taškai) išlieka trečia.
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