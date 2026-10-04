Xavi kritikuoja išplėstą rinktinių langą: siūlo grįžti prie ankstesnio rungtynių tvarkaraščio

Buvusio „Barcelona“ ir dabartinio Nyderlandų rinktinės trenerio nuomone, tarptautinių rungtynių kalendorius galėtų būti paskirstytas tolygiau, kad tiek klubai, tiek rinktinės turėtų daugiau naudos.
„Manau, kad ketverios rungtynės yra per daug. Klubams ir rinktinėms būtų daug geriau, jei žaistume trejas ir trejas. O geriausiasia būtų vėl žaisti dvejas, dvejas ir dvejas, kaip buvo anksčiau“, – sakė Xavi.
Ispanas atkreipė dėmesį į dabartinę rinktinių pertraukų struktūrą, kai nacionalinėms komandoms tenka sužaisti daugiau rungtynių per trumpą laiką. Dėl to futbolininkai praleidžia daugiau laiko su rinktinėmis, o klubai ilgiau neturi savo žaidėjų.
Xavi teigimu, ankstesnis modelis, kai rungtynės buvo paskirstytos į trumpesnius rinktinių langus, būtų palankesnis visoms pusėms. Jo nuomone, tai leistų geriau subalansuoti klubinio ir tarptautinio futbolo kalendorių.
Buvęs Ispanijos rinktinės futbolininkas pastaraisiais metais ne kartą pasisakė apie futbolo kalendoriaus apkrovą. Dėl didėjančio rungtynių skaičiaus vis daugiau diskusijų kyla dėl futbolininkų fizinio krūvio, traumų rizikos ir laiko, kurį jie gali skirti poilsiui.
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