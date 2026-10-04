Sedekerskis pranoko du lietuvius Žironos klube

T.Sedekerskis per 20 minučių pelnė 11 taškų (4/6 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 perdavimus, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 21 naudingumo balą.
Rezultatyvumu jį pranoko tik Christopheris Duarte (19 tšk., 4/5 trit.) ir Rodionas Kurucas (13 tšk.). Po 11 taškų taip pat rinko Matteo Spagnolo, Kennethas Fariedas (8 atk. kam.), Stefanas Joksimovičius ir Marcio da Santosas.
Žironos ekipai Dominykas Stenionis per 6 minutes taškų nepelnė (0/2 trit.), 2 kartus klydo, provokavo pražangą ir rinko -3 naudingumo balus.
Martinas Gebenas per 22 minutes įmetė 10 taškų (5/7 dvit., 0/3 trit., 0/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko perdavimą, blokavo metimą, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 11 naudingumo balų.
Rezultatyviausias jų klube su 15 taškų – Jasselis Perezas.
Kitą savaitę Eurolygoje baskų laukia Stambulo „Bešiktaš“ iššūkis.
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