Russellas nebeslepia nevilties: dar vienas gedimas beveik panaikino viltis kovoti dėl titulo

G. Russellas Sepange startavo tik iš septintosios pozicijos, tačiau tinkamai pasirinktos tarpinės padangos ir puikus startas leido britui jau pirmajame posūkyje pakilti į antrąją vietą už komandos draugo Kimi Antonelli.
Šeštajame rate jį aplenkė Maxas Verstappenas, tačiau vėliau pasirodęs saugos automobilis suteikė G. Russellui galimybę susigrąžinti poziciją. Britas išorine trajektorija aplenkė K. Antonelli ir vėl pakilo į antrąją vietą. Vis dėlto italas po aštuonių ratų susigrąžino antrąją poziciją, o pirmaujanti trijulė vėliau išliko stabili.
Situacija pasikeitė paskutiniame lenktynių trečdalyje, kai trasoje pasirodė dar vienas saugos automobilis. G. Russellas turėjo galimybę pakovoti dėl pergalės, tačiau jo bolidas nepasiekė finišo – likus keliems ratams sugedo jėgos agregatas.
„Turbūt belieka tik juoktis. Tai daugiau nei nusivylimas. Šį sezoną tai nutiko tiek daug kartų.. Žinoma, labai gaila, bet belieka toliau kovoti ir stengtis. Podiumas atrodė beveik garantuotas. Lenktynės buvo solidžios – ne nuostabios, bet tikrai geros“, – po lenktynių sakė G. Russellas.
Tai buvo jau trečias G. Russello pasitraukimas šį sezoną ir antrasis – dėl techninio gedimo.
„Tai tikrai ne pirmas kartas, todėl jau beveik pripratau prie šio jausmo ir, sakykime, prie tokių klausimų“, – pridūrė britas.
G. Russellas pripažįsta, kad dėl nesėkmės jo padėtis čempionate dar labiau komplikavosi. Po Bahreino GP jo atsilikimas nuo komandos draugo ir čempionato lyderio K. Antonelli išaugo iki 84 taškų. Vis dėlto britas nenori teigti, kad kova dėl titulo jau baigta.
„Nereikia sakyti, kad viskas baigta ar kažkas panašaus, tačiau, žinoma, tikimybė yra itin maža. Tokia yra realybė. Žinojau, kad norėdamas sugrįžti į kovą turėsiu būti lydimas sėkmės. Deja, šį sezoną sėkmė nebuvo mano pusėje“, – sakė G. Russellas.
Britas atkreipė dėmesį, kad dėl gedimo šiandien prarado gerokai daugiau nei galėjo atrodyti.
„Šiandien nuo Kimi atsilikau trimis taškais, tačiau tai virto 18 taškų praradimu. Jeigu problema būtų buvusi jo pusėje, būčiau gavęs 18 taškų daugiau. Taigi, tikrai labai gaila, bet tokia yra realybė“, – teigė „Mercedes“ pilotas.
„Mercedes“ vadovas Toto Wolffas taip pat neslėpė emocijų. Jis Bahreino GP pavadino viena blogiausių asmeninių patirčių.
„Esu nepaprastai suerzintas. Nesijaučiu gerai“, – sakė T. Wolffas.
Pasak jo, „Mercedes“ savaitgalį neturėjo tokio greičio, kokio tikėjosi, o pačios lenktynės komandai taip pat susiklostė nepalankiai. Jis gyrė K. Antonelli už gerą pasirodymą, tačiau pabrėžė, kad techninių gedimų problema turi būti išspręsta.
„Tai yra ta problema, kuri gali mums labai brangiai kainuoti per likusias septynerias lenktynes. Čempionato situacija gali labai greitai apsiversti dėl vieno nebaigto etapo. Todėl tai negali tęstis“, – sakė „Mercedes“ vadovas.
Nepaisant nesėkmingo savaitgalio, T. Wolffas išlieka įsitikinęs, kad komanda sugebės atsitiesti.
„Manau, kad turime gerą veiksmų planą. Jamesas Allisonas ir jo techninė komanda visiškai kontroliuoja situaciją. Tai mane ramina, nes žinau, kokią nuostabią žmonių grupę turime. Jie tai sutvarkys. Žinau, kad jie yra geriausi savo srityje ir kad ras sprendimą. Manau, kad sugrįšime dar stipresni“, – užbaigė T. Wolffas.
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