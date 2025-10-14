Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Portugalija paleido pergalę prieš Vengriją: Cristiano Ronaldo dublis, naujas rekordas ir atidėtas kelialapis į 2026 m. Pasaulio taurę

2025-10-14 23:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 23:47

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą šanso jau dabar iškovoti tiesioginį kelialapį nepasinaudojo Portugalija

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą šanso jau dabar iškovoti tiesioginį kelialapį nepasinaudojo Portugalija

0

Jau ketvirtajame ture Portugalijos atstovai galėjo garantuoti sau vietą Pasaulio taurėje, bet praleido vėlyvą įvartį ir prieš Vengrijos atstovus rungtynes pabaigė 2:2 

Rungtynes sėkmingiau pradėjo vengrai. Aštuntąją minutę kampinis leido jiems įsiveržti į priekį. Vartininkui nepasiekus kamuolio Attila Szalai ore įveikė gynėją ir pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į tai Portugalija atsakė savo kapitono įvarčiu. Nelsonas Samedo atliko puikų perdavimą į baudos aikštelę, o laiku link vartų kirtusiam Cristiano Ronaldo beliko kamuolį pasiųsti į vartų tinklą.

Jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką C. Ronaldo dar kartą atsidūrė komandos draugo perdavimo kelyje. Šį kartą oponentų gynybą perkėlė ir laisvą savo atakų lyderį surado Nuno Mendesas.

Antrasis įvartis leido C. Ronaldo aplenkti Carlosą Ruizą ir tapti rezultatyviausiu visų laikų Pasaulio čempionato atrankų žaidėju. Jų metu jis jau pelnė 40 įvarčių.

Per antrąjį kėlinį Portugalija ilgai laikė rezultatą, bet galiausiai jiems teko susitaikyti su tuo, kad bilieto į Pasaulio taurę jie turės palaukti. Didžiausia vengrų žvaigždė Dominikas Szoboszlai`us atsidūrė laiku ir vietoje bei nukreipė kamuolį į oponentų vartų tinklą.

10 taškų surinkę portugalai pirmauja grupėje, o vengrų sąskaitoje - 5 taškai.

