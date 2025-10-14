Italijos futbolo rinktinė įtikinamai nugalėjo Izraelį ir artėja prie kelialapio į Pasaulio taurę

Kovoje su vienais iš tiesioginių oponentų italai 3:0 nugalėjo Izraelį ir atėmė iš šios rinktinės viltis patekti į kitais metais vyksiantį didžiausią futbolo renginį.
Italijos rinktinei nepaisant dažnesnio atakų skaičiaus, įsiveržti į priekį pavyko tik per pridėtą pirmojo kėlinio laiką, kai teisėjas skyrė 11 m. baudinį į Izraelio vartus. Jį realizavo Mateo Rategui.
Po pertraukos M. Rategui pridėjo dar vieną įvartį. Šį kartą jis pasižymėjo puikiu smūgiu iš už baudos aikštelės, kai pats perėmė iš oponentų kamuolį netoli jų vartų.
Per pridėtą laiką įvartį pridėjo ir gynėjas Gianluca Mancini.
15 taškų turintys Italijos atstovai grupėje nusileidžia tik be kluptelėjimų žengiantiems norvegams.
