Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Rezultatyvus Normanto startas FIBA Europos taurėje neišgelbėjo „Surne“ nuo nesėkmės

2025-10-14 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 23:32

Margiris Normantas sužaidė pirmąsias rungtynes FIBA Europos taurėje, bet teko likti be pergalės. Bilbao „Surne“ (0/1) namie 81:84 (23:16, 25:17, 17:24, 16:27) nusileido Atėnų „Peristeri“ (1/0) klubui.

M.Normantas pelnė 11 taškų (FIBA nuotr.)

Margiris Normantas sužaidė pirmąsias rungtynes FIBA Europos taurėje, bet teko likti be pergalės. Bilbao „Surne“ (0/1) namie 81:84 (23:16, 25:17, 17:24, 16:27) nusileido Atėnų „Peristeri“ (1/0) klubui.

REKLAMA
0

Lietuvis per 24 minutes pelnė 11 taškų (2/5 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), atkovojo kamuolį, perėmė vieną, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus klydo, tiek pat prasižengė ir rinko 8 naudingumo balus.

Bilbao komandai 17 taškų pridėjo Darrunas Hilliardas, „Peristeri“ 22 taškus pelnė Alvaro Torre‘as, 21 – Ty‘us Nicholsas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų