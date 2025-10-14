Anglijos futbolo rinktinė Rygoje sutriuškino Latviją ir užsitikrino vietą 2026 m. Pasaulio taurėje

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę Anglijos rinktinė susitvarkė su mūsų kaimynų iššūkiu. Rygoje anglai laimėjo be didesnio iššūkio5:0.
Persvarą anglams leido įgyti Anthony Gordonas. Gavęs kamuolį aikštės krašte jis nusivarė jį iki baudos aikštelės vidurio, iš kur jam pavyko įsukti kamuolį į vartus.
Kėlinio pabaigoje iniciatyvos jau ėmėsi Harry Kane`as. Anglų lyderis iš pradžių pasinaudojo varžovų klaida ir pasižymėjo po smūgio iš tolimos distancijos, o vėliau pats uždirbo kampinį, kurį jis užtikrintai realizavo.
Po pertraukos latviai patys prisidėjo prie varžovų persvaros padidinimo. Vartininkui lietus skersuotą kamuolį šis nuo Andrejaus Ciganiko kojos įskriejo į latvių vartus.
Triuškinimą užbaigė Eberechi Eze, kuris individualiu reidu praskrodė latvių gynybą.
Pergalė leido anglams pratęsti idealią seriją ir likus dviem turams iki atrankos pabaigos užsitikrinti pirmąją vietą grupėje ir patekimą į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.
