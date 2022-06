Mūsų šalies rinktinės narys 29-erių Marijus Užupis per apdovanojimų ceremoniją suskubo paimti mikroforną į rankas ir pasipiršo savo mylimajai Martynai Petrėnaitei.

„Sutikau ją 2019 m. per Europos čempionatą, o dabar mes esame čia abu.. Nepyk, neturiu žiedo, bet priimk šį medalį“, – priklaupęs kreipėsi M. Užupis.

Krepšininkė sutiko būti jo žmona, abu susigraudino, o netrukus žiūrovai garsiai plojo bei šaukė, sveikindami porą.

M. Petrėnaitė turnyre atstovavo Lietuvos moterų komandai, kuri užėmė ketvirtąją vietą.

I'm not crying you are crying #3x3WC😭💍 pic.twitter.com/GDhQR2DiIq