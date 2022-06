Aukso nuskinti nepavyko: Lietuvos vyrų 3x3 krepšinio rinktinė nusileido turnyro favoritams

Vis dėlto lietuviams tai yra istorinė vieta, kadangi ligi šiol aukščiausias mūsų rinktinės pasiekimas pasaulio čempionatuose buvo 4-a vieta 2014 metais.

Pasikeitusios sudėties Lietuvos rinktinė pakeliui į finalą šventė 6 pergales iš eilės ir tik kovoje dėl aukso 16:21 pralaimėjo tituluočiausiai visų laikų 3x3 krepšinio rinktinei – Serbijai. Lietuviai beveik 2 pirmąsias finalo minutes nepelnė taškų ir atsiliko 0:5. Tuomet serbų persvara nustojo augti, bet laikas bėgo, o lietuviai prie varžovų neartėjo (4:9).

Lietuviams priartėti prie varžovų galiausiai padėjo tolimas D.Tarvydo metimas (10:13). Vėliau serbai su lietuviais apsikeitė tiksliais metimais ir likus puspenktos minutės komandas skyrė tie patys 3 taškai (11:14). Serbai tada surengė mini spurtą, pelnydami 3 taškus be atsako (11:17).

Lietuviai dar buvo priartėję iki 13:17, bet Strahinja Stojačičius prasiveržė po krepšiu ir pataikė metimą su pražanga (13:19). Lietuviai vėliau dar kartą priartėjo iki 4 taškų (16:20), bet teisėjai užfiksavo pražangą D.Tarvydui.

Lietuviams tai buvo 7-asis taisyklių pažeidimas, todėl serbai metė 2 baudas. Marko Brankovičius pirmą metimą prametė, bet antru mėginimu nebeklydo.

🎊🇷🇸SERBIA WIN THEIR FIFTH #3x3WC AT CRELAN FIBA 3x3 WORLD CUP 2022🇷🇸🎊 @KSSrbije pic.twitter.com/HJZXtUYfNl