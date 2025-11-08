Po pergalingo mačo įvertino „Žalgirio“ žaidėjus: MVP spindesys ir įsibėgėjęs Tubelis

Itin fiziškame ir klampiame mače kauniečiai vis tik užtikrinčiau sužaidė atkarpą ketvirtajame kėlinyje ir įrodė savo pranašumą prieš vieną iš karščiausių Eurolygos komandų.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais. Be įvertinimo liko tik Mantas Rubštavičius, kurio atkarpa buvo itin trumpa.
#3 Sylvainas Francisco (21 min., 15 tšk., 2 atk. kam., 7 rez. per., 2 kld., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Kauno ekipos gynėjas šiame mače dar kartą parodė, ką reiškia turėti lyderį. Pirmoje mačo pusėje Valensijos komandos gynyba buvo surakinusi žalgirietį, tačiau S.Francisco iššovė lemiamu metu. Ketvirtajame kėlinyje praėjusio mėnesio Eurolygos naudingiausias žaidėjas ėmėsi iniciatyvos ir taškus rinko tiek pats, tiek kūrė progas komandos draugams. Prancūzo greitis ir sprendimų priėmimas yra paties aukščiausio lygio, o kai prie to dar pridedame iš metimus po driblingo, turime dar vienas laimėtas Kauno komandos rungtynes. Norisi pabrėžti ir žalgiriečio pastangas gynyboje. Jis agresyviai ėjo per užtvaras ir sykį taip išprovokavo varžovo pražangą puolime. Itin svarbu, kad S.Francisco neforsavo įvykių ir išlaukė savųjų šansų. Būtent tai po rungtynių pabrėžė ir T.Masiulis.
#7 Mosesas Wrightas (24 min., 11 tšk., 10 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., 1 blk., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Tik antroje mačo pusėje įsibėgėjo ir kitas komandos lyderis M.Wrightas. Per pirmuosius du kėlinius aukštaūgis tarsi šiek tiek blaškėsi aikštėje ir savo energiją kreipė ne ten, kur reikia. Po pertraukos jau išvydome visiškai kitokį centro žaidimą. M.Wrightas rinkosi taškus „2 prieš 2“ situacijose, o svarbiausia buvo agresyvus arčiau krepšio. Ten amerikietis tiesiog dominavo ir rinkosi kamuolius net ir gana sudėtingose situacijose. Daug dirbti aukštaūgis turėjo ir gynyboje, kur išsikeitęs prieš varžovų gynėjus perimetre tikrai atrodė gana solidžiai .Būtent M.Wrighto energija ir kovingumas ketvirtajame kėlinyje buvo vienas iš raktų į pergalė.
#8 Ignas Brazdeikis (20 min., 9 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kontaktinis krepšinis I.Brazdeikiui tiko ir jo žaidimas „1 prieš 1“ buvo vienu iš Kauno ekipos ginklų šiose rungtynes. Gerai tvirtą kūną išnaudojęs žalgirietis veržėsi krepšio link ir puikiai realizavo metimus iš artimo vidutinio nuotolio. Solidžiai I.Brazdeikis atrodė ir tranzicijoje, kur žalgiriečiai bent kelis sykius taip pat nubaudė varžovus. Vis tik bene labiausiai džiugino I.Brazdeiko pastangos ir sprendimai gynyboje. Žalgirietis itin kokybiškai numušinėjo varžovų atakų tempą pražangomis bei vėl net keliskart sėkmingai pamušė kamuolį. I.Brazdeikio gynyba pastaruoju metu tikrai yra ženkliai patobulėjusi.
#10 Ąžuolas Tubelis (14 min., 11 tšk., 8 atk. kam., 1 per. kam., 2 blk., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Aukštaūgio atkarpos buvo trumpos, tačiau itin kokybiškos. Jau mačo pradžioje „Žalgiris“ startavo su Ą.Tubeliu vidurio puolėjo pozicijoje ir tai neblogai veikė. Kauno ekipa taikėsi prie varžovų priekinės linijos ir susikeitimo gynyba šįkart buvo tas gynybos modelis, kuriame Ą.Tubelis buvo produktyvus. Aukštaūgis ir vėl puikiai kirto krepšio link be kamuolio, lipo ant lentos ir savo agresyviu žaidimo arčiau krepšio kėlė nemažai problemų varžovų. Trečiajame kėlinyje Ą.Tubelis pajuto skausmus, tačiau galiausiai tęsė rungtynes ir belieka tikėtis, kad nieko rimtesnio aukštaūgiui nenutiko.
#12 Maodo Lo (24 min., 12 tšk., 2 rez. per., 2 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Visus taškus vokietis susirinko tolimais metimais. Kol kas stabiliai iš toli šiame sezone metantis gynėjas šįkart realizavo 4 tritaškius iš 7 ir gelbėjo net ir užstrigusias atakas. Svarbų tritaškį M.Lo realizavo trečiojo kėlinio pabaigoje, o galiausiai dar vieną įmetė ir svarbiausiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis. „Žalgiris“ lemiamą atkarpą sužaidė drausmingai ir du kamuolio valdytojai ant parketo buvo veiksmingas ėjimas.
#14 Dustinas Sleva (20 min., 8 tšk., 4 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 1 blk., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Vienas iš geriausių rungtynių su „Žalgirio“ apranga sužaidė ir D.Sleva. Aukštaūgis puikiai užsiėmė pozicijas baudos aikštelėje tiek po savuoju, tiek po varžovų krepšiu. Vienas iš pagrindinių akcentų buvo neleisti oponentams kurtis antrųjų šansų ir D.Sleva su savo užduotimis čia tvarkėsi puikiai. Aukštaūgis dar kartą pademonstravo, kad ne be reikalo yra vertinamas už gebėjimą plėsti aikštę. Puolėjas realizavo du tritaškius, o svarbiausia, kad davė daug kontakto gynyboje. Jo epizodai gynyboje ketvirtajame kėlinyje prieš J.Pradillą leido žalgiriečiams išlaikyti susikurtą pranašumą.
#15 Laurynas Birutis (15 min., 1 tšk., 1 atk. kam., 1 kld., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
„Žalgirio“ vizija šiame mače buvo gana aiški ir L.Birutis aikštėje buvo tik tuomet, kai joje pasirodydavo Nealas Sako. Su vieninteliu L.Biručiu „Žalgiris“ nesikeitė ginamaisiais, o dažniau įsileisdavo varžovų gynėjus arčiau krepšio. Gynyboje aukštaūgio atkarpa buvo tikrai nebloga, tačiau puolime didesnės naudos duoti L.Birutis neįstengė. Šįsyk jam vėl sekėsi sugauti siunčiamus kamuolius, ir tik viena iš keturių realizuota bauda šiek tiek numušė pasirodymą.
#51 Arnas Butkevičius (25 min., 9 tšk., 4 atk. kam., 1 rez. per., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Dar vienos rungtynės, kuriose A.Butkevičius buvo daugiausiai laiko aikštėje praleidęs žalgirietis. Varžovai turėjo net kelis perimetro žaidėjus, kurie mėgsta žaisti „1 prieš 1“, tad A.Butkevičius darbo čia turėjo. Dažniausiai vis tik oponentai rinkdavosi ieškoti išsikeitimų ir čia žalgirietis jau pasitarnavo su geromis pagalbomis. Puolime A.Butkevičius vėl darė sau įprastus dalykus. Gavęs kamuolį statinėse padėtyse atakavo iš trijų taškų zonos, o esant galimybei bandė medžioti taškus greitajame puolime.
#91 Deividas Sirvydis (17 min., 3 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., 1 blk., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Mačas D.Sirvydžiui prasidėjo gana sunkiai ir jį baudos aikštelėje varžovų aukštaūgis N.Reuversas stabdė blokais. Vis tik netrukus žalgirietis pasižymėjo tritaškiu ir tarsi nubraukė tuos kelis nesėkmingus epizodus. Gaila, tačiau tai ir buvo vienintelis D.Sirvydžio blykstelėjimas, o vėliau jam sunkiai sekėsi tiek žaisti su kamuoliu, tiek išnaudoti gana geras progas prie trijų taškų linijos.
#92 Edgaras Ulanovas (22 min., 7 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 3 kld., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kapitonas sykį sužaidė nugara į krepšį ir taip sėkmingai užatakavo J.Puerto, taip pat pridėjo tolimą metimą, tačiau kitos jo situacijos jau nebuvo tokios sėkmingos. Puolėjo bandymai įvesti kamuolį arčiau krepšio baigėsi klaidomis, o agresyvus žaidimas veidu į krepšį tiksliais metimais taip pat nesibaigė. Gynyboje E.Ulanovas vėl nekrito iš konteksto ir gerai numušinėjo varžovų atakų tempą bei sėkmingai atsakė į jų fiziškumą baudos aikštelėje.
