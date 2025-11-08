Kęstutis Rudžionis apie Lietuvos futsal rinktinės varžovus Europos čempionate: „Čia nėra nei San Marino, nei Grenlandijos, nei Vatikano“

„Nevyniosiu į vatą – komandos, kurios gavo lietuvius, turbūt irgi sako, kad yra patenkintos burtais. Mes lygiai taip pat galime sakyti, kad gavome sąlyginai neblogus varžovus. Tačiau ar jie įveikiami? Tam turi susidėti daug detalių konkrečiose rungtynėse. Nė viena rinktinė šiame čempionate nėra prasta, o pagal reitingą esame žemiausi tarp grupės komandų. Tad nereikia turėti iliuzijų, kad gavome kažkokius silpnuosius. Čia nėra nei San Marino, nei Grenlandijos, nei Vatikano“, – „FutbolasLT“ tinklalaidėje kalbėjo K. Rudžionis.
Ukraina – elitinė komanda, Čekija tarp geriausių Europoje
Vertindamas grupės favoritus, K. Rudžionis pabrėžia Ukrainos rinktinės klasę.
„Ukraina yra sustyguota iki smulkmenų. Nors Europos reitinge ji penkta, šiame čempionate pagal pajėgumą bus trečia. Nesvarbu, būtume gavę Ispaniją, Portugaliją ar Ukrainą – tai rinktinės iš aukščiausio lygio. Bet žiūrint į tai, kad mūsų paskutiniai rezultatai prieš Ukrainą gerėjo – nuo 0:7 iki 3:5 – progresija yra. Tad natūralu tikėtis žingsnio į priekį ir čempionate“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie Čekiją, K. Rudžionis primena, kad tai – dešimtoji Europos rinktinė reitinge ir komanda, kuri burtuose lietuviams buvo palankiausia iš galimų variantų.
„Galėjome gauti Čekiją, Kroatiją arba Italiją. Čekija, turbūt, buvo geriausias pasirinkimas. Tačiau tai vis tiek labai gera komanda. Spalį jie žaidė draugiškas rungtynes su Prancūzija: vienas laimėjo 3:2, kitas pralaimėjo 2:3. Ir tai nėra „draugiškos dėl vaizdo“ – visi ruošiasi EČ, visos rungtynės yra atkaklios, o treneriai tikrina konkrečius žaidimo elementus. Be to, Čekijos futsale struktūra plati – jie turi ne tik U-19, U-17 ar U-15, bet ir U-23 rinktinę. Tai šalis, kur futsalui skiriamas rimtas dėmesys“, – komentavo techninis direktorius.
Jis priminė, jog gruodį Lietuvos rinktinė žais turnyre su Čekija, Latvija ir Maroku: „Taip sutapo, kad būsime vienoje grupėje Europos čempionate, tačiau turnyras suplanuotas dar iki burtų. Tai bus puiki galimybė treneriams paanalizuoti, kaip ruoštis sausio startui.“
Armėnija – tamsusis arkliukas su žaidėjais iš Rusijos čempionato
Trečioji grupės komanda – Armėnija. Pasak K. Rudžionio, tai viena labiausiai nuvertinti neleidžiančių komandų. „Armėnija – tamsusis arkliukas. Jie eliminavo Kazachstaną ir, galiausiai, Kazachstanas nepateko į čempionatą. Nors jų vidaus čempionate kartais pasitaiko keistų rezultatų – 22:0, 12:12, 6:22 – daug kas paaiškėja pažvelgus, kad net aštuoni Armėnijos rinktinės žaidėjai rungtyniauja Rusijos čempionate. Nepaisant geopolitinių aplinkybių, Rusijos futsalo lygis išlieka aukštas. Tie žaidėjai ten tobulėja, o ne vietiniame čempionate“, – pasakoja K. Rudžionis.
Jis pastebi ir bendrą taktinį grupės bruožą: „Ir Čekija, ir Armėnija nėra tos komandos, kurios muša daug, bet jos ir labai mažai praleidžia. Tai disciplinuotos, kantrios komandos, kurios klysta retai ir baudžia už klaidas.“
Išvada – kovos bus, stebuklų niekas nežada, bet progresas realus
K. Rudžionis pabrėžia – Lietuvos rinktinė jau demonstruoja augimą, tačiau tik darbas, detalės ir žaidybinė disciplina lems, ar šis progresas pavirs rezultatu Europos čempionate Kaune.
„Turime dirbti, ruoštis ir išeiti žaisti. Žinome savo kelią, žinome, kur tobulėti. Grupė – įdomi ir tikrai kovinė. Rinktinė turi galimybių, bet reikia būti pasiruošusiems kiekvienai detalei“, – akcentuoja jis.
