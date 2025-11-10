„Pistons“ iškovojo šeštą pergalę iš eilės ir tapo Rytų konferencijos lyderiais

Mičigano klubas išvykoje 111:108 (37:32, 17:32, 34:21, 23:23) pranoko Filadelfijos „76ers“ (6/4) ir laimėjo šeštąjį kartą paeiliui.
Permainingo mačo pabaigoje Tyrese’as Maxey sumažino skirtumą iki minimalaus (108:109), Cade’as Cunninghamas į tai atsakė dvitaškiu likus 11 sekundžių.
„76ers“ pasirinko viską pastatyti ant paskutnio metimo, bet pratęsimą išplėšti galėjęs T.Maxey tritaškis skriejo pro šalį.
Gynėjas per 38 minutes surinko 33 taškus (6/14 dvitaškių, 4/12 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 4 atkovotus, 2 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimu bei 3 pražangas.
„76ers“ neturėjo Joelio Embiido ir Paulo George’o, o praėjusiame mače trigubu dubliu driokstelėjęs Trendonas Watfordas šį kartą liko su 7 taškais.
Detroito klubą į priekį vedė C.Cunninghamas – 41 minutė, 26 taškai (8/16 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 7/9 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų ir 4 pražangos.
„Pistons“ tapo Rytų konferencijos lyderiais, nors dar 2023–2024 metų sezone fiksavo net 28 pralaimėjimų seriją.
Išlikti ant bangos Mičigano ekipa sieks namie priimdama Vašingtono „Wizards“ (1/9), „76ers“ savo arenoje sutiks Bostono „Celtics“ (5/6).
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 26 (11 rez. perd., 5 klaidos), Jalenas Durenas 21 (16 atk. kam., 8/11 dvitaškių), Duncanas Robinsonas 17 (3 per. kam., 4/9 tritaškių), Ausaras Thompsonas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.) ir Carisas LeVertas (4/5 tritaškių) po 14, Ronaldas Hollandas 9 (4 atk. kam., 3/15 metimų).
„76ers“: Tyrese’as Maxey 33 (7 rez. perd., 4/12 tritaškių), Andre Drummondas 17 (12 atk. kam.), Quentinas Grimesas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Kelly Oubre (5 atk. kam., 1/6 tritaškių) po 13, Jabari Walkeris 12 (5 atk. kam.), V.J.Edgecombe’as 11 (6 atk. kam., 5 klaidos).
