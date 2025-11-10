 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pistons“ iškovojo šeštą pergalę iš eilės ir tapo Rytų konferencijos lyderiais

2025-11-10 09:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 09:52

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) solidžią seriją fiksuoja Detroito „Pistons“ (8/2).

C.Cunninghamas nukalė šeštąją pergalę paeiliui (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) solidžią seriją fiksuoja Detroito „Pistons“ (8/2).

REKLAMA
0

Mičigano klubas išvykoje 111:108 (37:32, 17:32, 34:21, 23:23) pranoko Filadelfijos „76ers“ (6/4) ir laimėjo šeštąjį kartą paeiliui.

Permainingo mačo pabaigoje Tyrese’as Maxey sumažino skirtumą iki minimalaus (108:109), Cade’as Cunninghamas į tai atsakė dvitaškiu likus 11 sekundžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„76ers“ pasirinko viską pastatyti ant paskutnio metimo, bet pratęsimą išplėšti galėjęs T.Maxey tritaškis skriejo pro šalį.

REKLAMA
REKLAMA

Gynėjas per 38 minutes surinko 33 taškus (6/14 dvitaškių, 4/12 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 4 atkovotus, 2 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimu bei 3 pražangas.

REKLAMA

„76ers“ neturėjo Joelio Embiido ir Paulo George’o, o praėjusiame mače trigubu dubliu driokstelėjęs Trendonas Watfordas šį kartą liko su 7 taškais.

Detroito klubą į priekį vedė C.Cunninghamas – 41 minutė, 26 taškai (8/16 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 7/9 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų ir 4 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

„Pistons“ tapo Rytų konferencijos lyderiais, nors dar 2023–2024 metų sezone fiksavo net 28 pralaimėjimų seriją.

Išlikti ant bangos Mičigano ekipa sieks namie priimdama Vašingtono „Wizards“ (1/9), „76ers“ savo arenoje sutiks Bostono „Celtics“ (5/6).

„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 26 (11 rez. perd., 5 klaidos), Jalenas Durenas 21 (16 atk. kam., 8/11 dvitaškių), Duncanas Robinsonas 17 (3 per. kam., 4/9 tritaškių), Ausaras Thompsonas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.) ir Carisas LeVertas (4/5 tritaškių) po 14, Ronaldas Hollandas 9 (4 atk. kam., 3/15 metimų).

„76ers“: Tyrese’as Maxey 33 (7 rez. perd., 4/12 tritaškių), Andre Drummondas 17 (12 atk. kam.), Quentinas Grimesas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Kelly Oubre (5 atk. kam., 1/6 tritaškių) po 13, Jabari Walkeris 12 (5 atk. kam.), V.J.Edgecombe’as 11 (6 atk. kam., 5 klaidos).

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų