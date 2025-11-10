 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Šenguno dublis ir svarbūs taškai nulėmė pergalę prieš Antetokounmpo vedamus „Bucks“

2025-11-10 08:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 08:56

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) susigrūmė dvi Europos žvaigždės.

A.Šengunas vėl laimėjo prieš G.Antetokounmpo (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) susigrūmė dvi Europos žvaigždės.

0

Giannio Antetokounmpo vedami Milvokio „Bucks“ (6/4) namie 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40) nusileido Hjustono „Rockets“ (6/3) su Alperenu Šengunu.

Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai kontroliavo situaciją (108:100), bet tuomet krito į duobę, o Jabari Smithas tritaškiu netrukus persvėrė rezultatą (113:111).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus žaisti pusę minutės komandas skyrė tik vienas metimas (117:114), bet A.Šengunas pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, o rungtynes uždarė Kevino Duranto baudų metimai.

Veteranas per 37 minutes efektyviai suvertė 31 tašką (9/13 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 7/9 baudų metimų) ir išdalino 7 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu A.Šengunas per 40 minučių surinko 23 taškus (9/14 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 2/3 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas bei 5 pražangas.

Aukštaūgis ne pirmą kartą skriaudžia G.Antetokounmpo – rugsėjį jie susitiko Europos čempionato pusfinalyje, kurį turkai laimėjo net 94:68.

Graikas šįkart savo komandos neišgelbėjo per 36 minutes surinkęs 37 taškus (14/24 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 9/14 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 3 klaidas.

Kovą dėl kamuolių „Bucks“ pralaimėjo net 27:50.

Milvokio ekipa atsigriebti mėgins Dalase, „Rockets“ namie priims Vašingtono „Wizards“ (1/9).

„Rockets“: Kevinas Durantas 31 (7 rez. perd., 11/15 metimų), Alperenas Šengunas 23 (11 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos), Reedas Sheppardas (4 per. kam., 4/6 tritaškių) ir Jabari Smithas (9 atk. kam., 5/15 metimų) po 16, Amenas Thompsonas 14 (8 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Stevenas Adamsas 12 (6 atk. kam.).

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 37 (8 atk. kam., 14/24 dvitaškių), Ryanas Rollinsas 19 (5 rez. perd., 3/6 tritaškių), Mylesas Turneris 13 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Cole’as Anthony 12 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Kyle’as Kuzma (3/6 tritaškių) ir Bobby Portisas (4 rez. perd., 4/4 metimų) po 11, Gary Trentas 9 (3/5 tritaškių).

