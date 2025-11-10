 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Butka veda „Fighting Camels“ į pergalę NCAA, Deniušas – dviženklis

2025-11-10 08:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 08:40

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) ant parketo vėl pasirodė būrelis lietuvių.

D.Butka taikėsi į rezultatyvų dvigubą dublį

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) ant parketo vėl pasirodė būrelis lietuvių.

0

Pirmąją pergalę pasiekė Campbello universiteto „Fighting Camels“ (1/2), namie 91:82 (39:34, 52:48) nugalėję Vakarų Mičigano universiteto „Broncos“ (1/2).

Starto penkete pasirodęs Dovydas Butka per 37 minutes surinko 19 taškų (4/10 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 5/11 baudų metimų), 9 atkovotus, 4 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 3 pražangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panevėžiečiui tai buvo antras rezultatyviausias mačas už Atlanto – praėjusį sezoną jis iššovė 25 taškų pasirodymu.

Dominykas Butka per 6 minutes spėjo atkovoti ir perimti kamuolį bei atlikti rezultatyvų perdavimą.

Dvynių komandai 29 taškus pelnė D.J.Smithas (6/12 tritaškių, 5 klaidos), varžovams 19 taškų atnešė Jalenas Griffithas (7 rez. perd., 3/6 tritaškių).

Lipscombo universiteto „Bisons“ (0/2) išvykoje 77:92 (35:46, 42:46) nusileido Mercerio universiteto „Bears“ (2/1).

Titas Sargiūnas per 23 minutes surinko 8 taškus (1/4 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 3 pražangas.

Nugalėtojų gretose šį sezoną šanso dar nesulaukė Petras Padegimas.

Mercerio ekipai 19 taškų pelnė Zaire’as Williamsas (4 per. kam., 5/7 tritaškių), Lipscombo komandai 17 taškų surinko Rossas Candelino (3/7 tritaškių).

Piettų Dakotos universiteto „Coyotes“ (1/2) namie 121:65 (72:35, 49:30) nušlavė žemesnio diviziono Krikščioniškojo Ozarko universiteto „Ambassadors“.

Vince’as Buzelis per 14 minučių surinko 7 taškus (1/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtas ir 2 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.

Po 20 taškų lietuvio komandai pelnė Porteris Ihnenas (13 atk. kam., 9/9 metimų) ir Jesse McIntoshas (5 atk. kam.), svečių gretose su 11 taškų rezultatyviausiu tapo Carteris Brownas.

Howardo universiteto „Bison“ (1/2) namie 70:73 (33:32, 37:41) krito prieš Gramblingo universiteto „Tigers“ (2/1).

Danas Kazakevičius per 22 minutes surinko 4 taškus (1/4 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 5 klaidas ir pražangą.

15 taškų lietuvio komandai pelnė Bryce’as Harrisas (6 atk. kam., 5 rez. perd., 5 per. kam.), nugalėtojus į priekį vedė 21 tašką sumetęs Jamilas Muttilibas (5/7 tritaškių).

Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (2/0) namie sutriuškino žemesnio diviziono Krikščioniškojo Kentukio universiteto „Knights“ – 97:42 (44:29, 53:13).

Matas Deniušas pasirodė starto penkete ir per 15 minučių surinko 11 taškų (3/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 5/5 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą bei prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką bei 2 pražangas.

Rezultatyvesni už lietuvį buvo tik po 17 taškų surinkę serbas Andrija Bukumirovičius (10 atk. kam., 7/7 metimų) ir rumunas Dragosas Lungu (5 atk. kam., 7/9 metimų). Svečiams 15 taškų pelnė Markellas Hoodas.

