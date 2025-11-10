 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Po traumos Domantas Sabonis grįžo puikiu pasirodymu

2025-11-10 08:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 08:10

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar vieną skaudžią nesėkmę sugėrė Sakramento „Kings“ (3/7) su Domantu Saboniu.

0

Lietuvio ekipa namie 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33) nusileido Minesotos „Timberwolves“ (6/4).

„Karaliai“ varžovus toli į priekį paleido dar iki ilgosios pertraukos (54:71), o vėliau nepristabdė „vilkų“ puolimo ir intrigos nepakurstė.

D.Sabonis du pastaruosius mačus praleido dėl sumuštų šonkaulių, o grįžo solidžiai – 30 minučių, 20 taškų (5/15 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 10/12 baudų metimų), 13 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

Lietuvis dar nė karto šį sezoną nepaliko aikštės be dvigubo dublio, tačiau neatliko daugiau nei 6 rezultatyvių perdavimų, nors dar praėjusį sezoną kas šeštame mače fiksavo trigubą dublį.

„Kings“ namie sutriuškinti antrą kartą paeiliui – praėjusiame mače 101:132 nusileido Oklahomos „Thunder“.

Minesotos klubą į pergalę vedė Anthony Edwardsas – 30 minučių, 26 taškai (2/5 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 7/8 baudų metimų), 4 atkovoti, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

„Vilkai“ gerokai daugiau taškų surinko tiek baudos aikštelėje (64:46), tiek po varžovų klaidų (37:10).

„Timberwolves“ išvykų turą pratęs Jutoje, „Kings“ namie priims Denverio „Nuggets“ (7/2) su Jonu Valančiūnu.

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 26 (5 rez. perd., 5/11 tritaškių), Jadenas McDanielsas 21 (5 atk. kam., 8/10 metimų), Rudy Gobertas (12 atk. kam., 5 blokai, 9/10 dvitaškių) ir Juliusas Randle’as (6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 19, Nazreonas Reidas 13 (4 atk. kam., 3/9 tritaškių), Jaylenas Clarkas (3/4 tritaškių) ir Robas Dillinghamas po 11, Donte DiVincenzo 8 (4 atk. kam., 4 rez. perd.).

„Kings“: Zachas LaVine’as 26 (4 atk. kam., 6/9 tritaškių), DeMaras DeRozanas 22 (3/3 tritaškių), Domantas Sabonis 20 (13 atk. kam., 5/17 metimų), Preciousas Achiuwa 12 (10 atk. kam.), Nique’as Cliffordas 10 (5 atk. kam., 5 rez. perd.).

 

