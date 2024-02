Pirmas istorijoje: Shaquille’o O’Nealo marškinėliai iškelti į „Magic“ arenos palubes

Po pralaimėjimo 127:113 Oklahomos „Thunder“ ekipai „Magic“ iškėlė Sh. O'Nealo marškinėlius su 32-uoju numeriu į „Kia Center“ tribūnų viršų.

1992 m. NBA naujokų biržoje „Magic“ pasirinko Sh. O'Nealą pirmuoju numeriu, o tai įvyko prieš vos ketvirtą šio klubo gyvavimo sezoną.

Tą sezoną krepšininkas buvo pripažintas geriausiu metų naujoku ir atvedė komandą į geriausią tuo metu 41-41 rezultatą. Per savo laiką komandoje jis atvedė „Magic“ į NBA finalą ir padėjo užfiksuoti ekipos rekordą – 60 pergalių per vieną sezoną.

Po 1995-1996 m. sezono Sh. O'Nealas paliko „Magic“ ir išvyko į Los Andželo „Lakers“, kur laimėjo tris NBA titulus. Vėliau jis kurį laiką žaidė Majamio „Heat“ komandoje ir laimėjo ketvirtą titulą, taip pat Fynikso „Suns“, Klivlando „Cavaliers“ ir Bostono „Celtics“, o 2011 m. baigė karjerą.

Jis vis dar yra šeštas „Magic“ visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše ir trečias jų atkovotų kamuolių sąraše. Per keturis sezonus klube jis vidutiniškai pelnydavo po 27,2 taško ir atkovodavo po 12,5 kamuolio per rungtynes ir buvo vienoje iš vos dviejų komandų per visą klubo istoriją, patekusių į NBA finalą.