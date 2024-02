Milvokyje į pergalių kelią sugrįžo 20-mečio serbo vedama „Heat“ komanda

Nikola Jovičius nugalėtojų gretose sužaidė karjeros rungtynes. Krepšininkas iš Serbijos per 30 minučių pelnė 24 taškus (3/5 dvit., 5/8 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau sykį prasižengė.

Ankstesnis puolėjo taškų rekordas buvo 18 taškų.

Jis Majamio komandoje buvo rezultatyviausias, Duncanas Robinsonas įmetė 23 taškus. Kevinas Love ir Tyleris Herro surinko po 19.

Giannis Antetokounmpo pralaimėtojų gretose per 33 minutes įmetė 23 taškus (10/16 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 11 atšokusių kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, bet padarė 5 klaidas.

