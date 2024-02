Dramatiškai pralaimėtose rungtynėse žibėjęs Domantas Sabonis užfiksavo istorinį pasiekimą

D. Sabonis šiame mače surinko jau eilinį, 17-ą šiame sezone, trigubą dublį, taip užfiksuodamas svarbų pasiekimą. Lietuvis tapo 11-uoju žaidėju NBA istorijoje, kuris savo sąskaitoje turi bent 50 trigubų dublių.

Puolėjas prieš Fynikso komandą pelnė 35 taškus (14/20 dvit., 0/2 trit., 7/8 baud.), atkovojo 18 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

40 taškų į Fynikso krepšį sumetė De’Aaronas Foxas, tačiau to pergalei neužteko.

🚨Mr. TRIPLE DOUBLE🚨



After securing his 10th rebound tonight, Domantas Sabonis becomes the 11th player in NBA history to record 50 triple doubles 👑😤 pic.twitter.com/0hamnuqZe8

