Pergalingose „Kings“ rungtynėse Domantas Sabonis buvo per plauką nuo trigubo dublio

D. Sabonis rungtynėse pasirodė įspūdingai. Lietuvis surinko 15 taškų (6/13 dvit., 1/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 16 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir buvo per žingsnelį nuo trigubo dublio.

Per savo karjerą lietuvis yra surinkęs jau 34 trigubus dublius, o du iš jų – šį sezoną.

Rezultatyviausiai „Kings“ gretose pasirodė De’Aaronas Foxas, kuris surinko 29 taškus, o dar 24 pridėjo Keeganas Murray.

Sakramento ekipa pirmavo nuo pat pirmųjų mačo minučių ir svečiams iš Bruklino nė karto neleido išsiveržti į priekį.

Jau antrajame kėlinyje arenos šeimininkai buvo išsiveržę 15 taškų ir, nors trečiajame kėlinyje persvara buvo sutirpusi iki 5 taškų, tačiau Sakramento krepšininkai atsitiesė ir toliau išlaikė lyderystę iki pat rungtynių pabaigos.

„Kings“ mače pataikė 25 tolimus metimus iš 45 (55,6 proc.). Tai buvo naujas šio sezono tritaškių rekordas Sakramento komandoje.

