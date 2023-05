Penktoji „Taklimakan rally“ diena lenktynininko Gelažninko akimis: „Kritau ir klimpau ne kartą“

Dienos pradžia neapsiėjo be jau vizitine ralio kortele tampančių operatyvių pakeitimų. Motociklininkai ir keturračiai nevažiavo 4-ajame greičio ruože ne be priežasties – šis buvo itin klastingas ir klampus. Tai lėmė, jog per naktį kopose pasiliko keletas finišuoti nespėjusių automobilių, o visą naktį zujo organizatorių sraigtasparnis gabenantis iš dykumos įstrigusius sportininkus. Dėl šios priežasties, penktosios dienos startas buvo atidėtas dviem valandomis.

Svarbu pastebėti, jog išvakarėse greičio ruožo likimas buvo pakibęs ant plauko. Reaguodami į SS4 situaciją, klimpimus ir sugedusius automobilius, organizatoriai siūlė atšaukti ilgiausią ir galimai sudėtingiausią etapą. Tačiau sportininkai norėjo važiuoti – ruožo atšaukimas būtų lėmęs net keturias dienas užsitęsusį poilsį. Visi dalyviai į ralius atvažiuoja tobulinti savo įgūdžių, siekia ugdyti ištvermę ir discipliną, kurios labai reikia norint sėkmingai pasirodyti Dakaro ralyje. Tad po ilgų diskusijų, „Taklimakan rally“ organizatoriai atsižvelgė į daugumos nuomonę ir leido dalyviams startuoti.

Papildomos valandos prieš startą buvo išnaudotos stengiantis priprasti prie neįprastai sunkių aprangų. A. Gelažninko komandos nariai stengėsi pasiimti kiek įmanoma daugiau benzino, jo pylėsi į buteliukus ir taip užpildė visas laisvas striukių bei kelnių kišenes. Tokį elgesį paskatino organizatorių kalbos, jog 82-ajame kilometre įkurtoje kuro užpylimo zonoje, vienam sportininkui bus leidžiama į baką pilti vos 10 litrų benzino. Kadangi motociklininkas vos išvengė kuro trūkumo praėjusiame greičio ruože, šįkart nenorėjo rizikuoti. Vienintelis tokio sprendimo minusas – papildomas svoris, tačiau, anot kauniečio, didesnė problema būtų užgesimas trasoje.

Dalyviams pasileidus į greičio ruožo gilumą, prasidėjo ir ralio migracija – šiandien bivakas keliasi į kitą Taklamakano dykumos pusę, artyn Hotano miesto. Šis įsikūręs visai netoli Tibeto, o tai atskleidžia ir tolimesnę ralio eigą – po kopų dalyvių vėl lauks akmenys, žvyras ir įkalnės.

Į naująjį bivaką A. Gelažninkas atvyko šlapias ir smėlėtas – važiuojant iš finišo, sportininkus pagavo stipri liūtis, kurią sekė smėlio audra. Pasak motociklininko, nenuspėjamas šiandien buvo ne tik oras, bet ir visa trasa.

„Startavau pirmas ir teko ieškoti kelio, o ši užduotis kopose visuomet yra sunkesnė. Turėjau kelis kritimus jau pirmoje trasos dalyje. 82 kilometre, kuro pylimo zonoje, mane pasivijo Brad Cox, bet kadangi neutralizacijos zoną palikau pirmas, kurį laiką važiavau vienas. Tuomet 100-ajame kilometre turėjau dar vieną kritimą ir kol valiaus pirštines, atvažiavo Brad, tad tolyn važiavome kartu“, – kalbėjo A. Gelažninkas.

Taip komandos draugai ir pagrindiniai vienas kito konkurentai trasoje važiavo, kol lenktynininko iš Pietų Afrikos motociklas nepradėjo „ožiuotis“. Problema buvo su kuro bakais – benzinas neperbėgo iš vienos talpos į kitą, tad kolegos stojo ieškoti gedimo, taip prarasdami apie 5 minutes. Lietuviui atradus ir operatyviai išsprendus problemą, sportininkai pasileido finišo link.

Lietuvis šiandien trasoje praleido 4 val. 17 minučių ir užėmė trečiąją vietą. Geresnį laiką pademonstravo kartu finišavęs Brad Cox (4 val. 14 min.) ir šio greičio ruožo laimėtojas, dešimtoje pozicijoje dieną pradėjęs KOVE komandos lenktynininkas Neels Theric (4 val. 4 min.). Pasak kauniečio, prancūzui situacija buvo dėkinga, kadangi šis galėjo važiuoti pagal ralio dalyvių paliktas vėžias, mažiau klaidžioti.

„Šiandien buvo tikrai rimta diena. Klimpau ir kritau ne kartą, greičio ruože gavome ir lietaus, ir dulkių. Diena tikrai ne iš lengvųjų, kopos be proto minkštos, išsivartėm visi. Nenuostabu, kad norėjo ir šį ruožą atšaukti, nes nebuvo sportininko, kuriam diena būtų lengva“, – teigė motociklininkas.

Preliminariais duomenimis, šiandienos pasirodymas A. Gelažninkui leido pakilti į antrą vietą bendroje ralio įskaitoje. Tiesa, tikslių duomenų, kaip atrodo pilna ralio turnyrinė lentelė, vis dar nėra, kadangi organizatoriai sprendžia, kaip skaičiuoti baudas. Šios sportininkams būna skiriamos už praleistus WP bei greičio viršijimą specialiosiose zonose.

Po sunkaus ir įtempto etapo, ralio dalyvių laukia dar viena poilsio diena. Po jos lenktynininkų lauks dar keturi greičio ruožai.