Pasaulio čempionato atranka: Lietuva 0:1 Lenkija (Vyksta 2 kėl., GYVAI)

Sebastianas Szymanskis sužaidus vos 15 minučių nuo kampinio gairelės pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir greitai išvedė Lenkijos rinktinę į priekį 1:0.
Fedoras Černychas susilygino su Sauliumi Mikoliūnu pagal sužaistų rungtynių kiekį vilkint nacionalinės rinktinės marškinėlius – 101 rungtynės.
Įdomūs faktai:
• Lietuviai po 6 sužaistų rungtynių turi surinkę 3 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje G grupės vietoje. Tuo tarpu vienu susitikimu mažiau sužaidę lenkai su 10 taškų žengia antri ir 3 taškais atsilieka nuo grupės lyderių Nyderlandų.
• Lenkijos rinktinė pirmąsias žaistas tarpusavio rungtynes namuose prieš lietuvius laimėjo minimaliu rezultatu 1:0. Tuomet pergalingą įvartį pelnė Robertas Lewandowskis.
• Lietuviai ketvirtadienį apmaudžiai 1:2 nusileido suomiams, nors po Pijaus Širvio tikslaus smūgio turėjo vieno įvarčio persvarą ir prarado galimybę patekti į pasaulio pirmenybes. Tuo tarpu lenkai namuose žaidė kontrolines rungtynes. Jose Jano Urbano auklėtiniai iškovojo pergalę, kai 1:0 nugalėjo Naujosios Zelandijos futbolininkus.
• Šias rungtynes dėl kortelių praleis Artūras Dolžnikovas
• Susitikimas tarp Lietuvos ir Lenkijos rinktinių bus žaidžiamos Dariaus ir Girėno stadione.
Trenerių komentarai:
„Žinoma, kad yra tas spaudimas galvoje išlieka, aišku, kad mes norime pergalių, bet mes daug dėmesio skiriame turiniui, kas vyko tose rungtynėse, kodėl galbūt nėra tų pergalių. Žiūrint į šitą ciklą – visos iki šiol vykusios rungtynės buvo pralaimėtos minimaliu rezultatu ir visose jose rezultatas tikrai galėjo būti kitoks. Manau, kad būtent tai žaidėjus ir stumia į priekį – mes negalime sustoti, nors galbūt bendras komandos meistriškumas ar balansas kol kas mums dar neleidžia laimėti rungtynių, bet mes tikrai esame šalia. Sakyčiau, kad Lenkijos rinktinė yra kiek stipresnė individualiais žaidėjais – daugiau futbolininkų žaidžia elitinėse lygose, bet kalbant apie atletinę pusę, fizinį norą, spaudimo kūrimą, tai Suomijos yra šiek tiek, manau, kitokio braižo. Jie daugiau spaudžia, ieško fizinio kontakto, o Lenkijos futbolininkai, kadangi yra aukščiausio meistriškumo, jie labiau nori žaisti intensyvų futbolą, yra individualiai stiprūs. Viename komponente Lenkijos rinktinė yra stipresnė, bet kalbant apie tą atletinę dalį, tai Suomijos futbolininkai, manau, tikrai lenkia Lenkiją ir to įrodymas buvo suomių pergalė namuose prieš lenkus. O pasiruošimas šiai akistatai buvo profesionalus. Aišku, labai apmaudu, kad rungtynės Suomijoje baigėsi taip, kaip baigėsi, nes aš vis dar tikiu, kad mus skiria labai nedidelės detalės nuo sėkmingesnio rezultato. Bet, vėlgi, mes turime išmesti tas negatyvias emocijas iš galvos ir būti maksimaliai pasiruošę rungtynėms.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
Rinktinių formos:
