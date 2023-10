Pamatykite: Butlerio naujoji šukuosena ir įvaizdis šokiravo NBA gerbėjus

J.Butleris šį kartą pasirodė, kaip pats krepšininkas sakė, su „emo“ šukuosena, pradurtomis lūpomis, nosimi ir antakiu.

Pernai dredai buvo trumpalaikė šukuosena ir ja labiau siekė pasidaryti iššaukiančių nuotraukų, kurios būtų naudojamos viso sezono reklaminėje medžiagoje, tuo tarpu šį kartą J.Butleris dar nežino, kokia jo išvaizda bus ateityje.

„Niekada negali žinoti, koks aš pasirodysiu. Dabar esu emo“, – sakė J.Butleris.

Prisiminęs praėjusį sezoną, kuomet „Heat“ pralaimėjo NBA finale, J.Butleris sakė, kad šis sezonas bus kitoks.

„Tai bus mūsų metai. Šie metai yra tie vieninteliai ir mes jausimės tikrai gerai“, – sakė krepšininkas.

Nobody does Media Day like Jimmy Butler does Media Day pic.twitter.com/mjCCblN2rz