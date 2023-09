Dončičius vienerioms rungtynėms sugrįš į Madridą: „Tai mano antri namai“

Anksčiau paskelbta, kad spalio 10 dieną Ispanijos sostinėje Dalaso „Mavericks“ žais prieš komandą, kurioje L. Dončičius pradėjo karjerą.

Kalbėdamas apie tai slovėnas teigė, kad jam tokios rungtynės bus itin svarbios.

„Man tai reiškia daug. Galvoju apie šias rungtynes nuo tada, kai jos buvo paskelbtos.

Čia aš užaugau. Čia aš mokiausi, išmokau anglų ir ispanų kalbas. Taip pat kaip žaisti krepšinį. Tai mano antri namai. Džiaugiuosi, kad čia trumpam grįšiu“, – sakė jis.

🗣️ Luka Dončić: “Real Madrid gave me life, it's my home. I'm very excited and emotional to go back for the exhibition game.” pic.twitter.com/9mh9DUVD9z

