Ostino trasos sprinto varžybose pergalę iškovojo Maxas Verstappenas

M.Verstappenui šios lenktynės klostėsi labai ramiai. Jis startavo pirmas ir šią poziciją išlaikė iki finišo, nesulaukdamas rimtesnio pasipriešinimo. Toks geras M.Verstappeno greitis tapo tam tikra staigmena, nes prieš 4 savaičių pertrauką „Red Bull“ tempas buvo drastiškai kritęs.

Kova tarp M.Vertsappeno persekiotojų buvo daug atkaklesnė. Britas Lando Norrisas („McLaren“) startavo nuostabiai, aplenkė monakietį Charlesą Leclercą („Ferrari“) su britu George‘u Russellu („Mercedes“) ir pakilo į antrą vietą. Į

ketvirtą poziciją kritęs Ch.Leclercas sulaukė daugybės komandos draugo ispano Carloso Sainzo jaunesniojo atakų. Galiausiai ispanas pakilo į 4-ą vietą, o po kiek laiko susitvarkė ir su G.Russellu. Netrukus komandos draugo pavyzdžiu pasekė Ch.Leclercas, taip pat aplenkęs G.Russellą.

Paskutiniuose ratuose „Ferrari“ pilotai pavijo L.Norrisą. C.Sainzas britą aplenkti spėjo, o Ch.Leclercui laiko pritrūko. Prieš finišą monakietis vos neįsirėžė į L.Norrisą, bet laiku pastebėjo, kad varžovas pristabdė.

G.Russellas galiausiai finišavo 5-as, o už jo liko komandos draugas ir tautietis Lewisas Hamiltonas. 7-8 vietas užėmė ir paskutinius taškus susirinko „Haas“ pilotai – atitinkamai danas Kevinas Magnussenas bei vokietis Nico Hulkenbergas.

Meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“), startavęs vos 11-as, pakilo tik iki 9-os vietos. Australas Oscaras Piastri („McLaren“) startavo 16-as ir sugebėjo pakilti iki 10-os pozicijos. Tiesa, O.Piastri teisėjai skyrė 5 baudos sek. už prancūzo Pierre‘o Gasly („Alpine“) išstūmimą iš trasos.

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Make that 4/4 Sprint wins for Verstappen this year 🤩



And a double points finish for Haas! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/TzAeQ7X34E