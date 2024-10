Sprinto kvalifikacijoje – Maxo Verstappeno pergalė

„Red Bull“ lyderis trečioje kvalifikacijos dalyje nuvažiavo ratą per 1 min. 32.833 sek. ir vos 0.012 sek. aplenkė ilgai viršūnėje buvusį britą George‘ą Russellą („Mercedes“, 1:32.845). Trečią vietą užėmė monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:33.059).

Pagrindinis M.Verstappeno konkurentas dėl čempiono titulo – britas Lando Norrisas – tenkinosi ketvirta pozicija („McLaren“, 1:33.083). Jis vos 0.006 sek. aplenkė ispaną Carlosą Sainzą jaunesnįjį („Ferrari“, 1:33.089).

Tik 7-as šį kartą liko veteranas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:33.378). Jį lemiamo bandymo metu išblaškė trumpam parodytos geltonos vėliavos. Tuomet L.Hamiltonas kiek prarado koncentraciją ir prastai įvažiavo į posūkį.

Eilinį fiasko šiame sezone patyrė meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 1:34.244). Jis net nepateko į trečią kvalifikacijos dalį, užimdamas 11-ą vietą. Tokios formos S.Perezas – didelė problema „Red Bull“ komandai kovoje dėl konstruktorių taurės su „McLaren“.

Tiesa, ir „McLaren“ komandai sprinto kvalifikacija nebuvo sėkminga. Australas Oscaras Piastri geriausio bandymo metu išvažiavo už trasos ribų, jo rezultatas buvo ištrintas, o galutinėje įskaitoje australui atiteko vos 16-a vieta (1:34.881).

