ONE turnyre – įspūdingu nokautai ir 100 tūkst. JAV dolerių kontraktą garantavusi pergalė

Stephenas „El Matador“ Irvine’as tapo naujausiu „ONE Friday Fights“ turnyro kovotoju, pelniusiu 100 tūkst. JAV dolerių kontraktą ir vietą pagrindinėje „ONE Championship“ kovotojų sudėtyje po to, kai per 2 min. 46 sek. nokautavo Rambongą Sor Therapatą.
Tai buvo muaythai svorio kategorijos iki 130 svarų dvikova, kurioje škotas S. Irvine‘as blauzda trenkė tiesiai į R. Sor Therapato kaklą, o tailandietis griuvo šonu ir nebeatsikėlė.
WILD KO 😱 Stephen Irvine sleeps Rambong with a head kick in Round 1 for his fifth straight win!#ONEFridayFights128 #ONEChampionship pic.twitter.com/PZxJU62v24REKLAMA— ONE Championship (@ONEChampionship) October 10, 2025
Įspūdingą pergalę iškovojo ir britas Jasonas Seddohas, kuris kovoje pagal MMA taisykles gulėdamas ant nugaros koja nokautavo indą Vinay Kundu.
Visi turnyro rezultatai:
Stephenas Irvine’as nugalėjo Rambongą Sor Therapatą nokautu pirmojo raundo 2:46 min. (muaythai, iki 130 svarų)
Sanitas Aekmuangnonas nugalėjo Singdomthongą Nokjeanladkrabangą vieningu teisėjų sprendimu (muaythai, iki 129 svarų)
Anaras Mammadovas nugalėjo Komawutą FA Group techniniu nokautu antrojo raundo 0:44 min. (muaythai, iki 125 svarų)
Ayoubas Yassine’as nugalėjo Kaokaratą Sor Tienpo vieningu teisėjų sprendimu (muaythai, iki 138 svarų)
Wanchainoi Sor Tor Hiewbangsaenas nugalėjo Koko Mor Rattanabunditą vieningu teisėjų sprendimu (muaythai, iki 118 svarų)
Theraphonas Dangkhaosai nugalėjo Fahsodsai Tor Morsri nokautu antrojo raundo 1:35 min. (muaythai, iki 115 svarų)
Duangdawnoi Looksaikongdin nugalėjo Kim Townsend vieningu teisėjų sprendimu (muaythai, iki 107 svarų)
Payakrutas Suajantokmuaythai nugalėjo Abdessamie Rhenimį diskvalifikacijos būdu antrajame raunde (muaythai, iki 115 svarų)
Kazuteru Yamazakis nugalėjo Abdelhamidą Talbį vieningu teisėjų sprendimu (kickboksas, iki 125 svarų)
Jevegenijus Antonovas nugalėjo Suleymaną Suleymanovą vieningu teisėjų sprendimu (MMA, iki 145 svarų)
Taku Takaiwa nugalėjo Nawidą Ullahą Saadį techniniu nokautu pirmojo raundo 0:58 min. (kikboksas, iki 139 svarų)
Jasonas Seddoh nugalėjo Vinayų Kundų nokautu pirmojo raundo 3:21 min. (MMA, iki 125 svarų)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!