Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Oliveira prognozuoja: Pereira gali nokautuoti Jonesą net ir sunkaus svorio kategorijoje

2025-10-10 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 21:34

Brazilas Alexas Pereira neslepia, kad kitais metais UFC Baltųjų rūmų turnyre norėtų susikauti su Jonu Jonesu. Tai būtų viena didžiausių kovų UFC istorijoje, mat J. Jonesas yra dažnai vadinamas geriausiu kovotoju MMA istorijoje, o jei A. Pereira nugalėtų amerikietį, tai galėtų iš jo perimti geriausio visų laikų kovotojo statusą, nes pats yra dviejų skirtingų svorio kategorijų pasaulio čempionas, o tokia pergalė jį priartintų ir prie trečiojo diržo.

Alexas Pereira | Scanpix nuotr.

Brazilas Alexas Pereira neslepia, kad kitais metais UFC Baltųjų rūmų turnyre norėtų susikauti su Jonu Jonesu. Tai būtų viena didžiausių kovų UFC istorijoje, mat J. Jonesas yra dažnai vadinamas geriausiu kovotoju MMA istorijoje, o jei A. Pereira nugalėtų amerikietį, tai galėtų iš jo perimti geriausio visų laikų kovotojo statusą, nes pats yra dviejų skirtingų svorio kategorijų pasaulio čempionas, o tokia pergalė jį priartintų ir prie trečiojo diržo.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs UFC lengvo svorio kategorijos pasaulio čempionas brazilas Charlesas Oliveira buvo paprašytas įvertinti savo tautiečio šansus sunkiasvorių kategorijoje prieš J. Jonesą.

REKLAMA
REKLAMA

„Man nėra lengva kalbėti apie Joną Jonesą, nes žaviuosi juo, kaip kovotoju. Kai pirmą kartą koviausi UFC, Jonas jau buvo čia. Kai pradėjau skinti pergales ir kilti į viršų, Jonas vis dar ten buvo. Kai aš buvau numeris 2, Jonas buvo numeris 1. Labai jį gerbiu.

REKLAMA

Visgi, jei Jonas kautųsi su Alexu, tai aš tą kova tikrai stebėčiau ir palaikyčiau saviškį. Manau, kad Alexas gali nokautuoti bet kurį pasaulio žmogų, jei tik „prigautų“ ji vienu iš savo rankos smūgių.

Ar Alexas yra geriausias visų laikų UFC kovotojas iš Brazilijos? Aš į klausimą žiūriu iš kitos pusės. UFC istorijoje yra buvę daug gerų Brazilijos kovotojų, kurie savo laikotarpiu dominavo narve. Prisiminkite, ką išdarinėjo Andersonas Silva. Vėliau buvo atėjęs Jose Aldo laikas. Jie visi padėjo mūsų sportui evoliucionuoti ir atvėrė mums naujas duris. Tą patį daro ir dabartinė karta. Pereira šiuo metu yra viršūnėje. Jis tikras šio sporto gigantas, kuris tikrai gali iškovoti trečios skirtingos svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą“, – sakė Ch. Oliveira.

Pats Ch. Oliveira naktį iš šeštadienio į sekmadienį stos į kovą su lenku Mateuszu Gamrotu. Lengvo svorio kategorijos reitinge brazilas yra 4-as, o lenkas – 8-as.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų