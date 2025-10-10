Oliveira prognozuoja: Pereira gali nokautuoti Jonesą net ir sunkaus svorio kategorijoje

Buvęs UFC lengvo svorio kategorijos pasaulio čempionas brazilas Charlesas Oliveira buvo paprašytas įvertinti savo tautiečio šansus sunkiasvorių kategorijoje prieš J. Jonesą.
„Man nėra lengva kalbėti apie Joną Jonesą, nes žaviuosi juo, kaip kovotoju. Kai pirmą kartą koviausi UFC, Jonas jau buvo čia. Kai pradėjau skinti pergales ir kilti į viršų, Jonas vis dar ten buvo. Kai aš buvau numeris 2, Jonas buvo numeris 1. Labai jį gerbiu.
Visgi, jei Jonas kautųsi su Alexu, tai aš tą kova tikrai stebėčiau ir palaikyčiau saviškį. Manau, kad Alexas gali nokautuoti bet kurį pasaulio žmogų, jei tik „prigautų“ ji vienu iš savo rankos smūgių.
Ar Alexas yra geriausias visų laikų UFC kovotojas iš Brazilijos? Aš į klausimą žiūriu iš kitos pusės. UFC istorijoje yra buvę daug gerų Brazilijos kovotojų, kurie savo laikotarpiu dominavo narve. Prisiminkite, ką išdarinėjo Andersonas Silva. Vėliau buvo atėjęs Jose Aldo laikas. Jie visi padėjo mūsų sportui evoliucionuoti ir atvėrė mums naujas duris. Tą patį daro ir dabartinė karta. Pereira šiuo metu yra viršūnėje. Jis tikras šio sporto gigantas, kuris tikrai gali iškovoti trečios skirtingos svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą“, – sakė Ch. Oliveira.
Pats Ch. Oliveira naktį iš šeštadienio į sekmadienį stos į kovą su lenku Mateuszu Gamrotu. Lengvo svorio kategorijos reitinge brazilas yra 4-as, o lenkas – 8-as.
