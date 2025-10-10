Dirbtinio intelekto vaizdo įrašai sukėlė Jake'o Paulo sužadėtinės pasipiktinimą: „Žmonės gali tuo patikėti“

Dirbtinio intelekto sukurtuose vaizdo įrašuose, kurie nieko neįtariančiam internautui galėtų pasirodyti tikroviški, J. Paulas kalba apie tai, kad neva yra „homoseksualus“, dažosi veidą, dėvi moteriškus drabužius ir pan.
Nors „Sora 2“ yra sukurta taip, kad blokuotų viešų asmenų atvaizdavimą, yra išimčių. Vieši asmenys gali pasirodyti sugeneruotame turinyje, jei jie yra davę leidimą naudoti jų atvaizdą. Sistema sukurta su valdymo priemonėmis, leidžiančiomis asmenims (nesvarbu, ar tai būtų įžymybės, ar paprasti naudotojai) kontroliuoti, kaip dalijamasi jų atvaizdu, ir nuspręsti, ar jų atvaizdai yra prieinami visiems, tik tam tikriems žmonėms, ar niekam iš pašalinių asmenų.
J. Paulas į internete pasklidusius vaizdo įrašus reagavo su jam būdingu humoru ir pats pamėgdžiojo dalį to, ką darė jo atvaizdas dirbtinio intelekto sukurtuose vaizdo įrašuose.
Tuo tarpu J. Paulo sužadėtinė – pasaulio greitojo čiuožimo čempionė Jutta Leerdam – nebuvo nusiteikusi taip pozityviai. Anot olandės, žmonės vėliau pradeda tikėti tuo, ką mato, nesuprasdami, kad tie vaizdo įrašai – netikri.
„Man tai nepatinka, tai – nejuokinga. Žmonės vėliau pradeda tikėti tokiais dalykais“, – viename iš J. Paulo įrašų kalbėjo J. Leerdam.
@jakepaul
#stitch with @watch the content I post pls these AI videos are making Jutta mad♬ original sound - Jake Paul
@jakepaul
#stitch with @interstellastudios ai is getting out of hand @CelsiusOfficial #celsiusbrandpartner♬ original sound - Jake Paul
@jakepaul
Important announcement.♬ original sound - Jake Paul
J. Paulas jau lapkričio 14-ą dieną Majamyje (JAV) susikaus su pasaulio čempionu Gervonta Davisu. Kovą transliuos „Netflix“.
G. Davisas per 31 kovą karjeroje niekada nesvėrė daugiau nei 135 svarus (apie 63,5 kg), kai tuo tarpu J. Paulas įprastai kovoja svorio kategorijoje iki 200 svarų (apie 91 kg), o mažiausias jo svoris yra buvęs 184 svarai (apie 83,5 kg). J. Paulas yra 19 cm aukštesnis už varžovą (185 cm prieš 166 cm) ir turi 22 cm ilgesnes rankas (193 cm prieš 171 cm).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!