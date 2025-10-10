Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Jake'o Paulo ir Gervontos Daviso bokso kovos taisyklės: dirbtinis intelektas tarp teisėjų ir leidžiamas nokautas

2025-10-10 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 21:52

Boksininku tapęs „youtuberis“ Jake‘as Paulas lapkričio 14-ą dieną Majamyje (JAV) susikaus su pasaulio čempionu Gervonta Davisu. Kovą transliuos „Netflix“.

Gervonta Davisas ir Jake'as Paulas | Scanpix nuotr.

Boksininku tapęs „youtuberis“ Jake‘as Paulas lapkričio 14-ą dieną Majamyje (JAV) susikaus su pasaulio čempionu Gervonta Davisu. Kovą transliuos „Netflix“.

0

G. Davisas per 31 kovą karjeroje niekada nesvėrė daugiau nei 135 svarus (apie 63,5 kg), kai tuo tarpu J. Paulas įprastai kovoja svorio kategorijoje iki 200 svarų (apie 91 kg), o mažiausias jo svoris yra buvęs 184 svarai (apie 83,5 kg). J. Paulas yra 19 cm aukštesnis už varžovą (185 cm prieš 166 cm) ir turi 22 cm ilgesnes rankas (193 cm prieš 171 cm).

„MMA Fighting“ portalas penktadienį patvirtino, jog ši kova nebus oficiali. Jos rezultatas nebus įskaičiuojamas į oficialią kovotojų statistiką.

Kovai numatyti 10 raundų po 3 minutes. Boksininkai mūvės 12 uncijų svorio pirštines. Nors kova bus parodomoji, joje darbuosis 3 teisėjai. 2 iš jų bus profesionalai, o trečio teisėjo vietą užims...dirbtinis intelektas. Nokautas arba techninis nokautas kovoje bus leidžiamas.

„Nors tai ir parodomoji kova, nokautas arba techninis nokautas ją užbaigtų taip pat, kaip ir oficialią kovą“, – teigiama Floridos valstijos atletikos komisijos komentare.

