Nutrūko įspūdinga „Bayern“ 16 iš eilės pergalių serija

Vincento Kompany auklėtiniai pirmą kartą šiame sezone aikštę paliko be trijų taškų. Jie išvykoje 2:2 pabaigė rungtynes su Berlyno „Union“ ir taip nutrūko jų 16 iš eilės pergalių serija.
Pirmajame kėlinyje „Union“ į priekį išvedė Danilho Doekhi, bet Luisas Diazas rezultatą lygino. Visgi, įsiveržti į priekį „Bayern“ nepavyko, o labai nedaug trūko, jog Miuncheno atstovai apskritai būtų pralaimėję.
D. Doekhi dublis buvo priartinęs Berlyno klubą prie pergalės, bet jau trečią pridėto laiko minutę Harry Kane`as smūgiu galva išlygino rezultatą ir neleido varžovams iškovoti pergalės.
28 taškus po 10 turų savo sąskaitoje turintys „Bayern“ atstovai ir toliau užtikrintai pirmauja „Bundesliga“ pirmenybėse.
