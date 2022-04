Nuo pat mačo pradžios pirmavusi Šaro kariauna – per žingsnį nuo Eurolygos finalo ketverto

Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo 2:1 katalonų naudai.

„Barcelona“ atakų organizatorius Rokas Jokubaitis per 10 minučių taškų nepelnė (0/2 dvit.), atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, 2 sykius pats pažeidė taisykles ir surinko -2 naudingumo balus.

Svečiai galingai pradėjo susitikimą ir jau pirmajame kėlinyje džiaugėsi dviženkliu pranašumu (18:5).

Antrajame ketvirtyje Barselonos klubas ir toliau nemažino apsukų. Jame pastarasis surengė spurtą 11-0, po kurio skirtumas išaugo iki 19 taškų (41:22).

