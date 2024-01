Netikėta: Roko Jokubaičio „Barca“ nutraukė pergalingą „Real“ seriją

Pirmąją mačo dalį kontroliavo „Real“, tačiau Dario Brizuela šią atkarpą užbaigė sudėtingu tritaškiu (45:47). Po ilgosios pertraukos didžiąją laiko dalį priekyje buvo katalonai, nors toli į priekį pabėgti jiems nepavykdavo.

Janas Vesely sukrovė šeimininkams dvylikos taškų pranašumą (74:62), bet svečiai iškart atsakė savo spurtu. Walteris Tavaresas baudų metimais sumažino atstumą tarp komandų iki penkių taškų (75:80), Nicolas Laprovittola iškart atsakė tritaškiu. Stebuklo sukurti karališkajam klubui jau nepavyko.

Brizuela AT THE BUZZER 🚨



45-47 Real lead at the half 👀 pic.twitter.com/yAKiCsPW9r