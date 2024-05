Neįprastas skandalas: klubas įsigijo buvusį „Barcelona“ žaidėją, bet vietoj jo gavo brolį dvynį

E. Ie po stotelės „Barcelona“ persikėlė per keletą klubų, kol sausio mėn. atvyko į Bukarešto „Dinamo“.

Nuo atvykimo E. Ie dalyvavo penkeriose „Dinamo“ rungtynėse, tačiau rumunų žurnalistas Emmanuelis Rosu praneša, kad vidiniai klubo šaltiniai įtaria, jog aikštelėje Edgarą keičia jo dvynys Edelino.

🚨This might be the most bizarre football story of 2024.



Dinamo Bucharest believe that despite signing ex-Barcelona defender Edgar Ie in February, his twin brother has been playing for them instead. Club is investigating.https://t.co/2c1gWROw36