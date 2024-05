Titulų badas nutrauktas – „Juventus“ 15-ą kartą iškovojo Italijos taurę

„Juventus“ itin sėkmingai pradėjo šias rungtynes. Dušanas Vlahovičius jau ketvirtąją minutę buvo išvestas vienas prieš vartininką, pečiu užsiblokavo kamuolį nuo gynėjo ir galingu šūviu nepaliko varžovams jokių vilčių.

Antrajame kėlinyje tas pats D. Vlahovičius ir antrą kartą siuntė kamuolį į varžovų vartus. Visgi, jam pritrūko centimetrų: VAR peržiūros metu užfiksuota minimali serbo nuošalė.

Nepaisant to, jog jiems nepavyko pelnyti antrojo įvarčio, per visas rungtynes „Atalanta“ taip ir neišbandė Mattijos Perino gynybos. Penki jų smūgiai skriejo šalia vartų, o dar aštuoni buvo blokuoti.

Juventus win the win the Coppa Italia for the 15th time 🏆 pic.twitter.com/i2WCXXlu4K