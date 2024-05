Antoine’o Griezmanno šou atnešė „Atletico“ bilietą į kitų metų Čempionų lygą

Diego Simeone auklėtiniai po šių rungtynių garantavo sau vietą pirmajame ketverte ir dar vienerius metus varžysis Čempionų lygoje.

Į priekį „Atletico“ išvedė Antoine‘as Griezmannas. Jis sulaukė puikaus per visą aikštę sekusio Rodrigo de Paulo perdavimo, po kurio prancūzas atsidūrė prieš vartininką ir šį įveikęs išvedė svečius į priekį.

Po kelių minučių „Getafe“ buvo arti rezultato išlyginimo. „Atletico“ net keletą kartų neatsargiai elgėsi su kamuoliu, kol jis galiausiai atsidūrė pas Masoną Greenwoodą, o šis savo smūgiu sudrebino vartų skersinį.

Antoine Griezmann with a hat trick within 50 minutes 🔥



Still as clinical as ever 🎯 pic.twitter.com/S2jEUtL4sp