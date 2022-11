NCAA lietuvių starte – galingas Tubelio pasirodymas

Ąžuolas Tubelis sezoną pradėjo galingai – 25 minutės, 23 taškai (10/12 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 7 atkovoti ir perimtas kamuolys, 6 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, 3 klaidos ir 2 pražangos.

Puolėjo dvynys Tautvilas Tubelis ant parketo praleido minutę ir niekuo nepasižymėjo.

„Wildcats“ marškinėlius šį sezoną vilki ir du estai – Kerras Kriisa startavo 9 taškais ir 7 rezultatyviais perdavimais, Henri Veesaaras surinko 8 taškus.

Arizonos universitetas sezoną pradėjo 17-oje reitingo vietoje, nes tarpsezoniu į Nacionalinę krepšinio asociaciją išleido lyderius Bennedictą Mathuriną, Christianą Koloko bei Daleną Terry. Tai papildomą atsakomybę meta ir Ą.Tubeliui.

Lietuvis tapo rezultatyviausiu mačo žaidėju, varžovų gretose jį vytis mėgino 20 taškų surinkęs Micah Thomas.

Oh this is gonna be fun 😏@BamBam_Boz with the no look dime. @azuolaz10 with the finish plus the foul.



📺 Pac-12 Network pic.twitter.com/vZfIXYsVP2