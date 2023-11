NBA lietuviai susidurs tarpusavyje: pergalė leis gerokai priartėti prie titulo

Po praėjusios nakties rungtynių paaiškėjo visos 8 komandos, kurios tęsia kovą dėl titulo.

Ketvirtfinaliai vyks kitos savaitės pradžioje, o tarp likusių pretendentų yra Domanto Sabonio Sakramento „Kings“ ir Jono Valančiūno Naujojo Orleano „Pelicans“.

Turnyro lentelė lėmė, kad būtent „Kings“ ir „Pelicans“ kovos tarpusavyje. Tai reiškia, kad vieną lietuvį tikrai turėsime NBA vidurio sezono pusfinalio etape.

Pusfinalyje vieno iš Lietuvos krepšininko lauktų Fynikso „Suns“ – Los Andželo „Lakers“ poros nugalėtojas.

Ketvirtfinalio mačai vyks grupėse geriau pasirodžiusių komandų namų arenose: Milvokyje, Indianoje, Los Andžele ir Sakramente.

Pusfinaliai ir finalas gruodžio 7-9 dienomis bus žaidžiami Las Vegase. Turnyro čempionų krepšininkai gaus po 500 tūkst. JAV dolerių, vicečempionai - 200 tūkst.

Pusfinalyje pralaimėjusių komandų žaidėjai gaus po 100 tūkst., o ketvirtfinalio pralaimėtojai - po 50 tūkst.

Visos ketvirtfinalio poros

„Kings“ – „Pelicans“

„Suns“ – „Lakers“

Bostono „Celtics“ – Indianos „Pacers“

Niujorko „Knicks“ – Milvokio „Bucks“

Everyone loves a bracket...



The NBA In-Season Tournament moves on to the Knockout Rounds!



Quarterfinals: Dec. 4 & 5

Semifinals: Dec. 7

Championship: Dec. 9 pic.twitter.com/7yoDMwe9Xe