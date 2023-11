Kas vyksta su NBA lyga? Turnyrinės lentelės viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas

Viena nesėkmingiausų franšizių – geriausia laukiniuose Vakaruose

12 pergalių per 16 susitikimų pasiekusi Minesotos „Timberwolves” ekipa šiuo metu yra geriausia komanda Vakarų konferencijoje. Chriso Fincho auklėtiniai žaidžia taip gerai, kad klubo sirgaliai jau kalba apie didžiausias „Wolves” perspektyvas nuo Kevino Garnetto laikų.

Minesotos klubas buvo įkurtas ir NBA lygoje pradėjo žaisti 1989 m. Pakankamai neilgas laiko tarpas, jeigu lygintume su Los Andželo „Lakers” ar Bostono „Celtics” klubais, kurie NBA lygoje žaidžia nuo XX a. penkto dešimtmečio pabaigos.

Kol kas didžiausi „Timbewolves” pasiekimai – pirmoji vieta Vakarų konferencijoje, 58 laimėtos reguliaraus sezono rungtynės ir pasiektas Vakarų konferencijos finalas. Visa tai nutiko 2003–2004 m. sezone, o praėjus lygiai 20 metų „Wolves” vėl puoselėja panašaus kalibro ambicijas.

Žvelgiant istoriškai, „Timberwolves” yra viena nesėkmingiausių NBA franšizių, todėl jų sėkmė tikrai maloniai stebina.

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Vidurio Vakarų klubas per savo egzistencija vos 4 kartus per reguliarųjį sezoiną pasiekė 50 laimėtų rungtynių skaičių. Per 34 sezonus į atkrintamąsias „Wolves” pateko vos 11 kartų ir laimėjo tik 2 iš 13 (!) atkrintamųjų serijų. Kitaip tariant, 2003–2004 m. sezonas iki šiol išlieka vieninteliu, kai Minesota sugebėjo laimėti atkrintamųjų seriją.

Esminės „Timberwolves” sėkmės priežastys

Nepaisant tokios niūrios istorijos, šiame sezone Kanados pasienyje įsikūręs klubas atrodo galingai. „Wolves” puolimas laikosi ant Anthony Edwardso ir Karlo-Anthony Townso pečių. Šis duetas sukuria net 48,4 taško per rungtynes, Tai yra net 43 proc. visų vidutiniškai pelnomų „Wolves” taškų. Panašu, kad A.Edwardsui žaidimas Pasaulio taurėje padėjo praplėsti krepšinio pasaulėžiūrą ir paskatino kitaip žiūrėti į lyderystę.

Viena pagrindinių „Wolves” sėkmės priežasčių – sėkmingas žaidėjų pasiskirstymas rolėmis. Visi supranta, kad Ch. Fincho treniruojamoje komandoje pagrindinės rampų šviesos atitenka minėtiems dviems krepšininkams, o su pagalbinių, tačiau taip pat svarbių žaidėjų vaidmeniu susitaikę yra Mike’as Conley, Kyle’as Andersonas, Jadenas McDanielsas, Nazas Reidas ir Rudy Gobertas. Šiandien „Wolves” atrodo kaip organizacija, kuri pagaliau atrado sėkmės receptą tarp jaunystės ir patirties, kuris gali atrankti duris nuo dar nematytų aukštumų.

„Wolves” pagal praleidžiamus taškus yra trečia geriausia lygos komanda – į savo krepšį Minesotos krepšininkai praleidžia 106,4 taško, o patys atseikėja 113,4 (penkioliktas rodiklis lygoje).

Nors dar praėjo tik 20 proc. reguliaraus sezono, toks sėkmingas „Timberwolves” startas gali įkvėpti ir pačius žaidėjus, kad viskas yra jų pačių rankose. Visi aukščiau minėti krepšininkai NBA lygoje nėra nieko laimėję, o tai gali tapti pagrindiniu jų akstinu kažką nuveikti potencialiai įspūdingame sezone.

„Wolves” iš pastarųjų 13 rungtynių laimėjo net 11 ir duotuoju momentu pelno didžiausią netikėtumą sukėlusios komandos vardą.

„Wolves” klubas 2005–2017 m. (net 12 sezonų iš eilės) praleido be atkrintamųjų varžybų ir su Sakramento „Kings ilgą laiką varžėsi dėl blogiausios komandos vardo.

Pastaruosius du sezonus „Wolves“ patenka į atkrintamąsias, tačiau ten krenta jau pirmajame raunde. Galbūt šis sezonas – seniai regėto kokybinio šuolio žyma?

Artėjančią naktį susitiks dvi šiuo metu geriausios Vakarų konferencijos komandos. Ir ne, tai nebus akistata tarp San Fransisko „Warriors” ir Los Andželo „Lakers” ar dvikova tarp Denverio „Nuggets“ ir Fynikso „Suns“. Dėl lyderio vardo laukiniuose Vakaruose susikaus... Minesotos „Timberwolves“ ir Oklahomos „Thunder“. Šis faktas – didžiausia atsinaujinančios NBA ekosistemos puošmena šį sezoną.

„SuperSonics” regalijas perėmę „Thunder” ropšiasi į elitą

1967–2008 m. egzistavęs Sietlo „SuperSonics” klubas prieš pat didžiąją Volstryto krizę buvo perkeltas į Oklahomą. „Naujai–sena” organizacija iškart šovė į NBA elitą – jaunųjų Kevino Duranto, Jameso Hardeno ir Russello Westbrooko vedamas klubas 2012 m. pasiekė NBA finalą, kuriame 1:4 pralaimėjo pirmąjį žiedą pagaliau iškovojusiam LeBronui Jamesui (Majamio „Heat”).

Atrodė, kad tai tik graži „Thunder“ dinastijos pradžia, tačiau netrukus didysis ir daug žadantis trejetas iširo – J. Hardenas iškeliavo į Hjustoną, K. Durantas – į San Fransiską, o paskutinis 2019 m. Oklahomą paliko trigubų dublių mašina R. Westbrookas.

Jeigu skaičiuotume šio klubo istoriją nuo 2008–2009 m., „Thunder“ per 15 sezonų net 11 kartų žaidė atkrintamosiose (arba įkrintamosiose). NBA gerbėjų ir specialistų šis klubas pelnytai vadinamas pavyzdiniu, kai Amerikos mastais mažame mieste galima įkurti solidžiai veikiančią krepšinio organizaciją.

Darnus žaidėjų ir trenerių kolektyvas

Šiandien „Thunder“ po 16 sužaistų rungtynių 2023–2024 m. sezone turi jau 11 pergalių ir Vakarų konferencijoje užima antrąją vietą.

„Thunder” šį sezoną tikrai pasižymi uraganiniu puolimu – pelnydama po 119,6 taško ji demonstruoja 5 geriausią puolimą lygoje, o pagal gynybos reitingą yra devintoje vietoje (111,3 taško).

„Thunder” vairas yra patikėtas jaunam 38-erių treneriui Markui Daigneaultui. Strategas karjerą Oklahomoje pradėjo 2014 m. tapdamas G lygos klubo vyriausiuoju treneriu, o NBA klubui vadovauja nuo 2020 m.

Pagrindinės vadžios šiame klube patikėtos kanadiečiui Shai Gilgeous-Alexanderiui. 25-erių puolėjas savo potencialą parodė jau praėjusiame pasaulio čempionate, kai nuvedė Kanados rinktinę iki bronzos medalių ir už prizininkų pakylos paliko ne ką kitą, o JAV rinktinę.

Šį sezoną Sh. G. Alexanderis pelno po 30,4 taško ir lygoje pagal šį rodiklį yra ketvirtas, nežymiai nusileisdamas Joeliui Embiidui, Kevinui Durantui ir Luka Dončičiui.

Karjeros piką pasiekusiam arba labai arti jo esančiam Sh. G. Alexanderiui talkina 21-erių aukštaūgis Chetas Holmgrenas. Jaunuolis per mačą pelno po 18,1 taško, pataiko po 4 tritaškius ir atkovoja 8 kamuolius.

Iki traumos labai solidžiai rungtyniavo universalusis Jalenas Williamsas. 22-ejų metų krepšininkas vidutiniškai rinko po 17,5 taško, tačiau dabar neribotam laikui iškrito iš rikiuotės. Dar vienas jaunasis „Thunder” talentas – australas Joshas Giddey (12 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai). Po 11 taškų pelno naujokų biržoje nepašauktas, bet „Thunder” skautų atrastas Kanados gynėjas Luguentzas Dortas.

Akivaizdu, kad „Thunder” puikiai padirbėjo paskutinėse keliose naujokų biržoje ir laisvų agentų turguje.

Į šią darnią ekipą įsipaišyti bando ir Eurolygos žvaigždė Vasilje Micičius. Serbas aikštėje praleidžia po 12,3 min. ir per jas pasižymi 3,4 taško.

„Thunder” vadybininkai atlieka nuostabų darbą, o tai šį sezoną gali virsti galingu žygiu tiek NBA reguliariajame sezone, tiek atkrintamosiose.

Kol kas dabartinis klubo rekordas – 2012–2013 m. reguliariajame sezone pasiektos 60 pergalių.

Orlando „Magic” – geriausia nuo Dwighto Howardo laikų?

Jamahlo Mosley treniruojamas Orlando „Magic” klubas taip pat verčia pakelti antakį. Rytų konferencijoje po 17 rungtynių Orlando klubas turi 12 pergalių ir tarp 15 komandų žengia antras.

„Magic” persitvarkymas prasidėjo 2021 m., kai buvo nutarta atsisveikinti su ilgamečiu ekipos veidu Nikola Vučevičiumi. Juodkalnietis Orlande rungtyniavo kone dešimmtetį ir visada demonstravo solidžią statistiką, tačiau per šį laiką „Magic” skambių pergalių neiškovojo. N. Vučevičiaus eroje klubas vos dukart žaidė atkrintamosiose ir tai darė užimdamas vos 7–8 pozicijas Rytų konferencijoje.

„Magic” dabar žaidimą klijuoja aplink daug žadantį Paulo Banchero (ž19,8 taško vidurkis) ir Pasaulio taurės čempioną bei naudingiausią žaidėją Franzą Wagnerį (19,5 taško). Svarbesnius vaidmenis Orlande turi Cole’as Anthony, Jalenas Suggsas, Markelle Fultzas. Ekipoje – veteranas Joe Inglesas, traumų išvargintas Jonathanas Isaacas, Orlande savo vietą atrandantis Wendellis Carter Jr. ir F. Wagnerio vyresnėlis broils Moritzas Wagneris.

Nuo 2013 m. „Magic” atkrintamosiose žaidė tik 2 kartus, o skambiausias klubo pasiekimas šiame amžiuje – 2009 m. su Dwightu Howardu pasiektas NBA finalas.

Rytų konferencijoje šį sezoną atrodo ankšta, tačiau „Magic” pagaliau vėl turi simpatišką ir motyvuotą sudėtį, kurią įdomu sekti.

Kol kas neįmanoma nuspėti, ką apie „Timberwolves”, „Thunder” ir „Magic“ klubus kalbėsime sezono viduryje, ar juolab prasidėjus atkrintamosioms, tačiau kol kas ši trijulė maloniai stebina ir ragina daugiauy įsitraukti į NBA batalijas.

NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (18 nuotr.) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) +14 NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX) NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas (nuotr. SCANPIX)

(18 nuotr.) FOTOGALERIJA. NBA viršūnėje – netikėtų klubų dominavimas