Nauji klodai Baltijos esporto žaidėjams: susikūrė regionui skirta FACEIT lyga

„Wortex Gaming League“ pavadintoje lygoje rungtis galės visų trijų Baltijos šalių žaidėjai, kurie kiekvieną savaitę kovos ne tik dėl piniginių prizų, bet ir dėl dviejų kelialapių į „FACEIT Pro League Challengers“ divizioną.

We're glad to announce our strategical partnership between @biogamingorg who are placing good effort & knowledge towards 🇱🇻 esport scene and we're looking towards working closely with our Latvian brothers for Baltics! #csgo #baltics pic.twitter.com/buu8MWk79k