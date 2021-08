Naująjį „Premier“ lygos sezoną pasitinkant: „Man United“ ir „Leeds United“ sirgaliai įsivėlė į masines muštynes

Dar prieš mačo pradžią atmosferą labai įkaitino abiejų klubų sirgaliai. „Man United“ ir „Leeds United“ yra istoriniai priešai, kurių fanai nekenčia vieni kitų.

Prieš rungtynes Mančesterio gatvėse kilo visiškas chaosas – fanų grupuotės gaudė viena kitą, mėtė daiktus į priešininkus ir įsivėlė į masines muštynes.

Vaizdo įraše matyti, kad jei kas nors gatvėje parkrisdavo, tai prie jo iš karto pribėgdavo varžovų sirgaliai ir suspardydavo faną. Apsaugos darbuotojų gatvėse buvo nedaug, todėl chaosą buvo sunku suvaldyti.

🚨⚽️ | NEW: Another angle of Manchester United and Leeds fans kicking off pic.twitter.com/WpoY1cbVy5