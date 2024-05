MVP prizą atsiėmęs Nikola Jokičius priartino „Nuggets“ prie konferencijos finalo

Šeštosios serijos rungtynės vyks Minesotoje ir jeigu prireiks septintųjų, jos bus žaidžiamos Denveryje.

N.Jokičius šiąnakt sužaidė geriausias savo rungtynes pusfinalio serijoje.

Trečiąjį karjeros MVP prizą atsiėmęs serbas per 41 minutę pelnė 40 taškų (13/19 dvit., 2/3 trit., 8/9 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko 13 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, bet dukart pažeidė taisykles.

Denverio komandai Aaronas Gordonas įmetė 18 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 perdavimus.

„Timberwolves“ gretose Karlas-Anthony Townsas įmetė 23 taškus, Anthony Edwardsas ir Rudy Gobertas pelnė po 18.

NBA čempionai po trijų kėlinių pirmavo 14 taškų persvara. „Timberwolves“ buvo priartėjus iki 10 taškų, bet tada du tritaškius įmetė Kentavious Caldwellas-Pope, į krepšį įdėjo N.Jokičius ir „Nuggets“ pirmavo 98:80.

Per likusį laiką Minesota intrigos nesukūrė.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 40 (13/19 dvit., 7 atk. kam., 13 rez. perd.), Aaronas Gordonas 18 (7/13 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Kentavious Caldwell-Pope (4/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jamalas Murray (7/14 dvit., 4 rez. perd.) po 16, Christianas Braunas 10 (3/6 dvit., 5 atk. kam.), Michaelas Porteris (2/7 trit., 7 atk. kam.) ir Reggie Jacksonas po 6.

„Timberwolves“: Karl-Anthony Townsas 23 (8/14 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Anthony Edwardsas (4/10 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.) ir Rudy Gobertas (7/7 dvit., 11 atk. kam.) po 18, Nickeilas Alexander-Walkeris 14 (4/8 trit., 5 rez. perd.), Jadenas McDanielsas 9 (3/5 dvit., 1/4 trit.), Nazas Reidas 7.

ONE, TWO, THREE IN A ROW pic.twitter.com/e5kPciwBzs