Jonui Valančiūnui – daug variantų dėl ateities: regimas net ir Lebrono Jameso komandoje

Tai, kad J. Valančiūnas nepasirašys naujos sutarties su „Pelicans“ klubu yra labai tikėtina, kadangi kalbų, jog šis klubas nėra itin suinteresuotas pratęsti sutarties su lietuviu aplink sukasi vis daugiau.

Naujajame Orleane 32 metų 211 cm ūgio centras žaidė nuo 2021 metų.

Pastarajame sezone J. Valančiūno skaičiai per 24 minutes siekė 12,3 taško, 8,9 atkovoto kamuolio ir 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

NBA J. Valančiūnas rungtyniauja nuo 2012 metų, anksčiau gynė Memfio „Grizzlies“ ir Toronto „Raptors“ garbę. Tad kuomet yra kalbama apie aukštaūgio ateitį, kodėl vienai ar kitai komandai jis praverstų, vienas pagrindinių akcentų, kuris pabrėžiamas yra solidi patirtis, kurią krepšininkas gali į naują komandą atsinešti.

Nuo Los Andželo iki Majamio

Kaip pastebima JAV žiniasklaidoje, nors J. Valančiūnas ir nėra didžiulė žvaigždė visoje lygoje, šiuo metu jis daugelyje klubų gali būti labai svarbus žaidėjas.

Ne veltui kaip vienas iš variantų Lietuvos rinktinės puolėjui matoma Los Andželo „Lakers“ komanda, kuriai atstovauja tokios superžvaigždės kaip Lebronas Jamesas ar Anthony Davisas.

Kaip pastebi situaciją su aukštaūgiu apžvelgęs „Lastwordonsports“ portalas, viena iš didesnių „Lakers“ komandos spragų siekiant aukštesnių rezultatų, buvo būtent vidurio puolėjo pozicija – t.y. dar vieno solidesnio aukštaūgio šalia komandos žvaigždės Anthony Daviso neturėjimas.

Tad esą J. Valančiūno patirtis ir gebėjimas nebūti tik statistu bei nepasimesti net prieš pajėgiausius lygos žaidėjus, yra būtent tai, ko Los Andželui dabar ir reikia.

Kaip pavyzdys pateikiamas lapkričio mėnesį vykusi J. Valančiūno akistata prieš dabar jau triskart NBA MVP tapusį Nikola Jokičių. Tuomet lietuvis pelnė 22 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.

Kaip vienas iš J. Valančiūno privalumų JAV apžvalgininkų yra išskiriamas ir gebėjimas gerai žaisti „pick-and-roll“ situacijose, sugebant gana lengvai užbaigti atakas. Be to, pabrėžiama, kad Los Andželo klubui būtų naudinga turėti dar vieną gerai atkovoti kamuolius pasiruošusį žaidėją. Na, o J. Valančiūnas pastarąjį sezoną per rungtynes vidutiniškai sugriebdavo po 6,5 kamuolio gynyboje.

Manoma, kad „Lakers“ teiks pirmenybę priekinės linijos pastiprinimui laisvųjų agentų rinkoje ir J. Valančiūnas galėtų būti sąrašo viršuje.

Kitas NBA apžvalgomis besidalinantis „Sircharlesincharge“ portalas J. Valančiūnui jau dabar pateikia dar tris papildomas karjeros stoteles, kurios, atsižvelgiant į aplinkybes, galimai tiktų.

Manoma, kad vienas iš variantų galėtų būti Memfio „Grizzlies“, kur lietuvis jau žaidė 2019 -2021 m.

Toks variantas grindžiamas tuo, jog šių metų pradžioje Memfio klubas išmainė savo vidurio puolėją Steveną Adamsą ir, tikėtina, kad tikrai ieškos kito pajėgaus ir patyrusio centro, kuris būtų tvirtas gynybos ramstis. Manoma, kad J. Valančiūnas labai tiktų, jei tik abejoms pusėms būtų priimtinas piniginis pasiūlymas.

Kitas variantas – Majamio „Heat“ klubas, kuris tarpsezoniu stengsis tinkamai aplipdyti komandą aplink savo žvaigždes – Bam Adebayo ir Jimmy Butlerį.

Darant prielaidą, kad taip ir bus, JAV krepšinio apžvalgininkai svarsto, kad šio sąrašo viršuje galėtų būti gynybinio centro įtraukimas, kadangi B. Adebayo praplėtė savo puolimo opcijas. Tad jeigu Majamis svarstys surasti gynybiškai nusiteikusį centrą, kuris galėtų žaisti šalia B. Adebayo, į komandą tikrai gali ateiti toks žaidėjas kaip J. Valančiūnas.

Dar vienas variantas – Niujorko „Knicks“, kuri šį sezoną puikiai atrodo atkrintamosiose.

Tiesa, nors Niujorko klubas dabar ir atrodo labai gerai, svarstoma, kad dažnos vidurio puolėjo Mitchello Robinsono traumos bei tai, kad kitas vidurio puolėjas Isaiah Hartensteinas taps laisvuoju agentu, gali „Knicks“ priversti pasidairyti po vidurio puolėjus laisvųjų agentų rinkoje.

Esą, jei „Knicks“ negalės sau leisti išsaugoti I. Hartensteino jam tapus lasivuoju agentu, jie gali labai rimtai ieškoti naujo pagrindinio centro ir toks veteranas kaip J. Valančiūnas galėtų būti labai naudingas.

Be abejo, kad dabar J. Valančiūno prioritetu išliks olimpinis atrankos turnyras su rinktine vasarą, liepos 2–7 d. San Chuano mieste, Puerto Rike, tačiau NBA primiršti tikrai nepavyks. Juk tinkamos komandos pasirinkimas labai stipriai nulems, kaip aukštaūgis stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje atrodys artimiausius kelerius metus.