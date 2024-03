Moterų A lygos čempionato starte – žalgiriečių pergalė 21:0

Sekmadienį BFA arenoje vykusiose sezono atidarymo rungtynėse žalgirietės įmušė net 21 įvartį ir pagerino komandinį rezultatyvumo rekordą.

Iki šiol rezultatyviausiose rungtynėse A lygoje MFA „Žalgiris“-MRU komanda buvo pasižymėjusi 12 kartų. Tai nutiko praėjusių metų rugpjūčio 27 d., kai žalgirietės savo aikštėje 12:2 nugalėjo tą pačią „Saned“ ekipą.

Prie rekordinės pergalės svariausiai prisidėjo net 7 įvarčius pelniusi MFA „Žalgiris“-MRU naujokė Iuliana Colnic ir 5 kartus savo sugrįžimą į Lietuvą įvarčiais pažymėjusi Polina Yanchuk. Po 2 įvarčius įmušė dar dvi debiutantės Paolo Ellis ir Otandeka Laki, po 1 – Debora Luka, Maya Musaskaya, Karilė Liužinaitė, Rusnė Šešplaukytė ir 11 metrų baudinį realizavusi vartininkė Meda Šeškutė.

Po rungtynių MFA „Žalgiris“-MRU vyr.treneris Bogdan Lukashenko pasidžiaugė žalgiriečių kovine dvasia ir užsidegimu. „Merginos nusipelnė pagyrimų vien jau dėl to, kad neatsipalaidavo ir žaidė aukštu intensyvumu nuo pirmos iki paskutinės minutės. Mes norime mėgautis futbolu, jis turi teikti mums malonumą, bet mes taip pat turime savo tikslus ir jų siekiame nesidairydami į varžoves. Siekiame žaisti kokybišką, kombinacinį, greičiu ir technika paremtą futbolą, be to, mes gerbiame visas varžoves, tad žaidėme iki galo nepaisydami rezultato. Akivaizdu, kad mergino pasiilgo futbolo, jos mėgavosi kiekviena minute ir nusipelnė tokios pergalės“, – konstatavo MFA „Žalgiris“-MRU strategas.

REKLAMA

REKLAMA

Kitas rungtynes žalgirietės žais kovo 24 d. svečiuose su Šiaulių „Gintra“. Čempionių titulą ginančios šiaulietės pirmose sezono rungtynėse 2:0 įveikė Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkes.

Įvarčiai: 6, 35, 69, 75 ir 86 min. P. Yanchuk, 10 ir 38 min. P. Ellis, 30, 33, 67, 71, 76, 80 ir 83 min. I. Colnic, 41 min. D. Luka, 45 min. K. Liužinaitė, 46 ir 73 min. O. Laki, 52 min. M. Musaskaya, 54 min. M. Šeškutė (11 m), 89 min. R. Šešplaukytė.